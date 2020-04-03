İstanbullular yine sahillere koştu

Türkiye'da bir yandan koronavirüs salgınını yavaşlatmak ve önünü almak için çalışmalar sürdürülürken, bir yandan da vatandaşlara evde kalmaları yönünde ikazlar yapılmaya devam ediliyor.

Bütün uyarılara rağmen, bulutlu ve yağmurlu havanın ardından güneşi gören İstanbullular sahillere akın etti

Çağrılara uymayan kişilerin yürüyüş yaptığı, bank ve kayalıklarda oturup denizi izlediği görüldü.

"EVDE BUNALDIK"

Bazı vatandaşlar ise sahile çocuklarıyla birlikte geldi. Arkadaşıyla birlikte sahilde yürüyen bir vatandaş, "Yürüyüşe çıktım. Evde bunaldık. Çıkmayı düşündük. Biz yeni çıktık. Üç, dört gündür evden çıkmamıştık" diye konuştu.

ZABITA EKİPLERİ VATANDAŞLARI UZAKLAŞTIRDI

Bir süre sonra Yenikapı sahiline gelen zabıta ekipleri, anonslar yaparak vatandaşların sahil şeridini boşaltmalarını istedi.

Zabıta ekipleri 'sahil şeridinde bulunan vatandaşlar lütfen sahil şeridini boşaltalım' anonsu yaparak vatandaşları sahilden uzaklaştırdı. Ekiplerin gelip, uyarı yapmasının ardından Yenikapı sahilindeki yürüyüş alanı boş kaldı.