İstanbullular sağanak yağış bekliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar uyarısı yaptı. Yağışların bugün öğleden sonra etkili olacağı yarından öğleden sonra ise etkisini azaltarak kesileceği belirtildi.

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT

Yağış sonrası meydana gelebilecek ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

YARIN ÖĞLEDEN SONRA KESİLECEK

Yağışın, yarın sabah saatlerinde etkisini azaltarak öğleden sonra kesilmesinin beklendiği belirtildi.