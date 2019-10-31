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İstanbullular sağanak yağış bekliyor

Meteorolojiden İstanbul'a kuvvetli sağanak uyarısı.

İHA | 31.10.2019 - 12:24..
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar uyarısı yaptı. Yağışların bugün öğleden sonra etkili olacağı yarından öğleden sonra ise etkisini azaltarak kesileceği belirtildi.

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT

Yağış sonrası meydana gelebilecek ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

İstanbullular sağanak yağış bekliyor

YARIN ÖĞLEDEN SONRA KESİLECEK

Yağışın, yarın sabah saatlerinde etkisini azaltarak öğleden sonra kesilmesinin beklendiği belirtildi.

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