İstanbullu’ya özel ‘Ulaşım Asistanı’ geliyor

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın “Akıllı İstanbul” projeleri içinde, 15 milyonu aşkın İstanbullu’nun vazgeçilmezi olacak bir cep telefonu uygulaması da yer alıyor: "Ulaşım Asistanı".

YERLİ ULAŞIM ASİSTANI

Milyonlar artık İstanbul’da ve dünyada yolunu GPS’ten buluyor. Cep telefonuna yüklü yardımcı uygulamalar sayesinde, en kestirme yoldan gidilecek yere ulaşılıyor. Ancak uygulamalar yeterince yerel değil. Örneğin ’sağa dön’ uyarısı verdiği yerde, sağa dönülmez tabelası bulunabiliyor.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, bu ihtiyacı karşılamak için Ulaşım Asistanı projesiyle geliyor. Ulaşım Asistanı, tüm toplu taşıma araçlarıyla (kara, deniz ve raylı sistemler) birlikte bisiklet ve özel araç kullanımını da barındıran, kullanıcıya en verimli ulaşım yöntemlerini, ücretleriyle beraber listeliyor.

"ŞİMDİ ÇIKMA TRAFİK YOĞUN"

Ulaşım Asistanı, İTaksi, İServis, İstikamet, İBus ve İVip alt uygulamalarını da içeren bir toplu ulaşım uygulaması olacak. Akıllı telefon uygulaması olarak çalışacak sistem, aktarma merkezleri ve büyük duraklara da kiosk olarak yerleştirilecek. Yola çıkış ve varış noktaları girildiğinde asistan, zaman ve fiyat optimizasyonları ile en verimli rotayı önerecek. Daha da önemlisi, varmak istenilen yer için ne zaman yola çıkılması gerektiğini yapay zeka ve günlük trafik ortalamalarını değerlendirerek önerecek. Tüm toplu taşıma araçlarıyla (kara, deniz ve raylı sistemler) birlikte, bisiklet ve özel araç kullanımını da alternatif olarak sunacak. Kullanıcıya en verimli ulaşım yöntemleri, ücretleriyle beraber listelenecek.