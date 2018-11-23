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İstanbul'u Okuyorum Projesi başladı

İstanbul’daki okullarda öğrenciler ilk derse kitap okuyarak başladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı katılımıyla kitap okuma etkinliği hayata geçirildi.

Haber Merkezi | 23.11.2018 - 09:31..
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan ve kent genelindeki 1.061 ortaokul ile 830 lisede gerçekleştirilen İstanbul'u Okuyorum Projesi’ni başlattı.

Florya'daki Şehit Pilot Muzaffer Erdönmez Ortaokulu'nu ziyaret eden Yerlikaya, 5-C sınıfı öğrencileriyle bir süre kitap okudu.

"ÖNCELİĞİMİZ İSTANBUL"

Projeyle çocukların, gençlerin var olan okuma alışkanlıklarının düzeyini yükseltmeyi, alışkanlığı olmayanlara ise okumayı sevdirmeyi amaçladıklarını belirten Yerlikaya, "İlk derste öğretmenlerimiz, öğrencilerimizle İstanbul'a ait kültür, sanat ve yaşadığımız, hayatımızı paylaştığımız tüm kültürel, sanatsal mekanları, müzeleri, şehrimize ait her şeyimizi ve yaşama sanatımızın parçası olan her şeyi en güzel şekilde okumaya başlıyoruz. Tabii sadece İstanbul'a ait şeyler değil. Önceliğimiz, başlangıcımız ve çıkış noktamız İstanbul" dedi.

İstanbul'u Okuyorum Projesi başladı

"ÇOCUKLARI OKUMA DOSTU YAPACAĞIZ"

Gençlerin geleceğin teminatı olduğunu, bundan dolayı her birinin fazlasıyla okuyarak hayata hazırlanmaları gerektiğini söyleyen Yerlikaya,
"Okumak, onların en önemli aşkları olsun istiyoruz. Arzumuz, hedefimiz bu. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün projesi, İstanbul Valiliğinin öncülüğünde yürütülecek. Şehrimizdeki tüm yavrularımızı okuma dostu yapacağız. Sadece derste okul sıralarında değil, tramvayda, metroda, stadyumda, otobüs duraklarında ve yaşamı paylaştığımız İstanbul'un her köşesinde okuyacağız. Daha çok düşüneceğiz. Hayatı güzelleştirmek ve paylaşmak için 'beşikten mezara, yitik malımız olan ilmi' okuyarak elde edeceğiz. Hedefimiz bu. Okumakla ilgili gayretlerimiz artacak ama yazmak da istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul'u Okuyorum Projesi başladı

İstanbul'u Okuyorum Projesi başladı

İstanbul'u Okuyorum Projesi başladı

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