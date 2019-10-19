İstanbul'u sis kapladı

İstanbul'da, sabah saatlerinden itibaren sis etkili oluyor.
Megakent üstüne çöken sis, doyumsuz manzaralar da oluşturdu.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü, sis tabakası altında kayboldu. Boğaz ve sis altındaki köprü, drone ile görüntülendi.
TRAFİKTE ARAÇLAR İLERLEYEMEDİ
Bazı noktalarda görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, şehir hatlarında bazı seferler ise iptal edildi. Büyükçekmece ve Esenyurt çevresinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle araçlar, trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
ŞEHİR HATLARINDA BAZI SEFERLER İPTAL
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş., Boğaz'daki yoğun sis nedeniyle Kadıköy-Karaköy, Kadıköy-Beşiktaş, Kadıköy-Eminönü ve Üsküdar-Eyüp seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
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