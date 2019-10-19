İlk kez midilli ile tanışan inekler

1 ABD'yle Cumhurbaşkanlığı'nda yapılan görüşmenin detayları Türkiye, Barış Pınarı Harekatı'yla sahada kazandığı başarıyı masaya da taşıdı. ABD, YPG'nin çekilmesinin ucu açık olsun derken; Türkiye süre belli olacak diye diretti.

2 Max Kruse: Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce Nuri Şahin ve Mehmet Ekici'yle görüştüğünü söyleyen Max Kruse, Türkiye'deki hedeflerinden bahsetti.

3 Samsung, ters çentiğe sahip yeni bir telefon patenti aldı Samsung’un aldığı ters çentikli ekrana sahip telefon patenti, günümüz telefonlarına kıyasla oldukça ilginç görünüyor.

4 İstanbul'u sis kapladı Sabah saatlerinde etkili olan sis görüş mesafesini düşürürken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün sadece üst kısmı görülebildi.

5 NASA tarihinde bir ilk: Kadınlar uzayda yürüdü Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nde, ilk kez tamamı kadınlardan oluşan bir ekip uzay yürüyüşü yaptı.

6 İzmir açıklarında 173 kaçak göçmen yakalandı İzmir'in Çeşme, Seferihisar ve Dikili ilçelerinden yasa dışı yollardan başka ülkelere gitmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 173 kaçak göçmen yakalandı.