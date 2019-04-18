taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8233
Euro
6.5737
Altın
1275.88
Borsa
97206.42
Gram Altın
238.734

İstanbul'u Trabzonlu başkanlar yönetiyor

Özellikle maç tezahüratlarında duyduğumuz 'Bize her yer Trabzon' klişesi gerçek oldu. İstanbul'da, yerel seçimlerin ardından 11 Trabzonlu başkan göreve başladı.

Haber Merkezi | 18.04.2019 - 14:12..
  1. Haberler
  2. Politika
Whatsapp ile paylaş
İstanbul'u Trabzonlu başkanlar yönetiyor

31 Mart yerel seçimlerinin ardından İstanbul'da, biri büyükşehir olmak üzere toplamda 11 Trabzonlu başkan göreve geldi.

Mazbatalarını teslim alan başkanlar çalışmalarına başlarken 39 ilçesi olan İstanbul'da, 11 Trabzonlu belediye başkanının olması dikkatlerden kaçmadı.

İşte o Trabzonlu başkanlar ve adaylık süreçlerini yaşadıkları partiler:

1- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu - CHP

2- Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık - CHP

3- Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün - CHP

4- Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi - CHP

5- Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen - AK Parti

6- Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan - AK Parti

7- Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta - AK Parti

8- Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir - AK Parti

9- Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin - AK Parti

10- Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı - AK Parti

11- Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı - AK Parti

İstanbul'u Trabzonlu başkanlar yönetiyor

Trabzon Dernekleri Federasyonu da İstanbul'da seçilen Trabzonlu başkanların fotoğraflarını paylaşarak, "Gurur duyuyoruz" mesajı yayınladı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Abdullah Gül: Ben rota değiştirmedim

Abdullah Gül: Ben rota değiştirmedim

393
Buket Aydın'ın mazbata haberi

Buket Aydın'ın mazbata haberi

232
Ekrem İmamoğlu'nun 250 bin liralık saati

Ekrem İmamoğlu'nun 250 bin liralık saati

758
Yunanistan'da Almanya'dan savaş tazminatı önergesine onay

Yunanistan'da Almanya'dan savaş tazminatı önergesine onay

88
Bülent Arınç'ın seçim değerlendirmesi

Bülent Arınç'ın seçim değerlendirmesi

267
Tottenham 7 gollü maçta Manchester City'i eledi

Tottenham 7 gollü maçta Manchester City'i eledi

19
Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun Rusya izlenimleri

Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun Rusya izlenimleri

62
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir