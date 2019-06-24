İstanbul'un 39 ilçesinden 28'i İmamoğlu dedi

İstanbullular iptal edilen 31 Mart seçiminin ardından dün bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı seçmek için sandık başına gitti.

Resmi olmayan sonuçlara göre, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu 4 milyon 698 bin 782, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ise 3 milyon 921 bin 201 seçmenin oyunu aldı.

İmamoğlu'nun oy oranı yüzde 54.03, Yıldırım'ın oy oranı yüzde 45.09 olarak gerçekleşti. Açılan sandık verilerine göre, iki aday arasındaki oy farkı 777 bin 581 oldu. Diğer adaylar ise oyların yüzde 0.88'ini yani seçmenlerin 76 bin 569'unun oyunu aldı.

TÜM İLÇELERDE OYU ARTTI

Adayların 31 Mart'ta aldığı oy oranıyla 23 Haziran seçimindeki oy oranı arasında önemli değişiklikler de gerçekleşti.

Sandıkların yüzde 99'u açılırken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tüm ilçelerde oyunu arttırdığı görüldü.

EN FAZLA OY ARTIŞI ADALAR'DA

İBB Başkanı İmamoğlu, oy oranını en fazla artırdığı ilçeler oyların 7 ila 10 puan arasında artış gösterdiği Adalar, Avcılar, Bakırköy, Çatalca, Silivri, Şile ve Şişli oldu. İmamoğlu, bu ilçelerden en fazla Adalar'da oyunu artırdı.

EN FAZLA OYU BEŞİKTAŞ'TAN ALDI

İmamoğlu, en fazla oyu yüzde 83.71 ile Beşiktaş, 81.71 ile Kadıköy, 79.17 ile Bakırköy ve 73.31 ile Şişli'den aldı.

BEYLİKDÜZÜ'NDE DE OYU ARTTI

Başkan İmamoğlu, önceki dönem görev yaptığı Beylikdüzü'nde 31 Mart'ta yüzde 57.50 oranında oy alırken, yenilenen seçimde oyunu yüzde 61.79'a çıkardı.

Yenilenen seçimde İstanbul'un 39 ilçesinden 28'inde sandıktan Ekrem İmamoğlu, çıktı.