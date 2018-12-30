Prens Adaları için günlük gezi bütçesi

Büyüklü küçüklü 9 ada ve kıyıya yakın iki kayalıktan oluşan İstanbul takımadalarının müdavimleri aramızda mı? Şehrin kaosundan günübirlik bir kaçış için akbili alan, Adalar'a koşar İstanbul'da. Piknikçisi, plajcısı, mangalcısı, doğaseveri doluşur Heybeli'ye, Kınalı'ya. Bu kısımda seçim senin. Çünkü her bir adanın kendine has bir albenisi var. Asıl soru: Hangi adaya gidersen git, günlük bir ada gezisi sana ne kadara patlar? İşte bu noktada da bütçe hesabını bana bırak.

ADALAR VAPUR GÜZERGAHI

Beşiktaş, Eminönü ve Bostancı kalkmalı vapurların, fenomen durağı Kadıköy. Burada özellikle, hafta sonu elinde piknik sepeti, kafasında fötr şapkası, ayağında sandaletiyle Adalar’a giden bir insan yığını görürsün. Yaşlısı, genci, çocuklusu demeden sabahın erken saatlerinde düşerler yollara. Vapur her adada durup yolcusunu alır; en son ulaştığı yerse Büyükada. Vapur bileti fiyatlarıyla başlayalım: Yetişkin başına tek yön 5,20; öğrenciye ise 2,60 TL'ye yola çıktın.

Ana ada olan Büyükada'nın ününü Heybeli, Kınalı ve Burgazada takip ediyor. Bu adalarda, farklı olduğu kadar ortak olan özellikler de var. Denizi, ormanı, faytonu, bisikleti, dondurmacısı, otelleri hepsi birbirinin kopyası. Fiyatlar da açık ara fark olmadan dengelenmiş.

HERKESİN BİR ADA KÜLTÜRÜ VAR

İstanbul Adaları içerisinde en büyüğü adından da anlayacağın üzere Büyükada. Tarihi ve kültürel çok naif eserleri olan adalara nazaran, daha çok plajları için gidilenler de yok değil tabii. Fakat bana sorarsan, herkesin gözdesi olan bir belde güzelliğinden ödün vermeye başlar. Ee haliyle bir curcuna ortamı var; dinlenmeye gidiyorsun, kalabalıktan başın ağrıyor. Benim ilk göz ağrım kesinlikle Burgazada. Adanın rengârenk çiçeklerle donatılmış sokaklarını, kesinlikle görmen lazım. Burası, bir başka anlatıyor İstanbul’u bana. Son zamanlarda bir ada safarisi yaptın mı bilmiyorum ama en güncel fiyatlarıyla bir hesap yaptım.

BURGAZADA ÖRNEĞİYLE BİR GÜNÜMÜZÜ HESAPLAYALIM

Mesela en güncel bilgilerle Burgazada örneği üzerinden gidelim: Genel olarak bir fikir edinebilirsin. Adalar arasında açık ara bir fiyat farkı yok. Belki ilk kez gideceksindir ya da son birkaç yılda adalar nasıl zamlanmış öğrenmek istersin...

Vapur seferleri yapan firmaların ikinci durağı Burgazada’da, iskelesinin hemen karşısında, Yunanistan’dan gelen damla sakızından dondurma yapan bir dondurmacı var. Yine iskelede sıra sıra dizilmiş restoran ve barlar, Kalpazankaya’da -yani adanın en tepe noktasında- da bir lokanta var. Gençlerden ziyade orta yaş insanı bayılır buraya. Rakısını mezesini Burgaz’dan başka yerde yiyip içmeyen müdavimleri bile var. Buralardaki mezeler adaya özel. Haliyle fiyatları da daha tuzlu. Normalde 10-12 TL civarında seyreden mezeler, işin içine deniz mahsulü girince 15-20'yi buluyor. Onu da söyle, bunu da söyle derken, hesap dolup taşıyor.

AKŞAM SEFASI: KİŞİ BAŞI 75 - 125

Adalara yerli ve yapancı birçok turist gidiyor. Sadece lokantalarında sefa yapmak için gece gidenler var. Genel olarak restoranlarda bir kişi için ortalama 75-125 TL düşüyor. Canlı müziği de varsa tadından yenmez, ekstra para alınmıyor fakat bu fiyat kaç kişilik bir grupla gittiğine göre de değişir. Yiyeceğin bir balık 25 TL de olabilir, 80 TL de. Mezeler küçük porsiyonları başına fiyatlandırılmış. Mesela; kalkıp tezgah reyonuna gidiyorsun, türlü türlü mezelerden istediğini seçip masaya gönderiyorsun. Fiyatlar ne sipariş ettiğine göre değişse de, sıradan bir meze ortalama 10-12 TL gibi fiyatlara satılıyor.

Şöyle bir akşam sefası için kişi başı 75 TL’yi gözden çıkaracaksın.

BUTİK TESİSTE YEMEK: 20 - 25 TL

Deniz kenarındaki bir balık restoranına üç basamaklı rakamlar ödemek istemezsen, şöyle "Karnım tok sırtım pek olsun bana yeter" diyorsan, ara ara yemekhane tarzındaki restoranlara da rastlayacaksın. Burada, genelde mönüden ziyade self-sevis hizmeti var ve yemekler genelde ev yemeği dediğimiz türlerde. Bu tarz bir tesiste bir ana yemek, çorba, tatlı ve içeceğini 20-25 TL'ye kapatırsın.

FAYTONA BİNMEK TUZLU: 75 - 100 TL

Büyükada, Aya Yorgi Manastırı’na gidilen özel günler olan 23 Nisan ve 24 Eylül’de dolup taşıyor. Fayton kuyrukları insan seline karışıyor. 4 kişi de binilse 1 kişi de binilse fiyat değişmez: 75-100 TL. Adamın yapacağı yolun ücreti bu. Pazarlık yapmaya gelmiyorlar. Tanımadığın insanlarla yolculuğunu paylaşıp, ücreti bölüşebilirsin.

PLAJA GİRİŞ: 20 TL

Adanın her tarafında şezlong ve soyunma kabinleri olan plajlar var. Bunlar haziran ortasında açılıyor, eylül ortası olan sezon bitimine kadar çalışıyor. Her gittiğin adada, tam teşekküllü bir plaj göremezsin fakat ufak bir hafta sonu kaçamağında serinlemek için seni memnun eder. Şezlong ve şemsiye kiralamak ve plaja girmek için 15-20 TL’yi gözden çıkarmalısın. İçeride bir kafe-barı oluyor oradan yemek ve içecek servisi var, fakat fiyatlar çok uygun değil. Bir patates tavaya 20 TL vermen mümkün.

ÇAYIN YANINA KURABİYE: 10 TL

Adalarda, genel olarak sepet içinde kurabiye ve acıbadem satışı yapılıyor. O kurabileler, şeffaf poşetlere konarak ağızından bir kurdele ile paketleniyor ve torbanın tanesi 10 TL’den alıcı buluyor. Sepeti taşıyan adamın beyaz önlük giymesi, tanımana yardımcı olur.

Her adanın mutlaka tarihi bir pastanesi ve kendisine özel ürünleri her gün taze taze çıkarıp, fırınları var. Puf börekleri, üzümlü pandispanyalar ve kuruvasanlar en popüler olanları. 3-5 TL arasında değişiyor fiyatları.

ADANIN OLMAZSA OLMAZI ÇİÇEK TACI: 10 TL

Hani şu elinde çiçek tacı satan teyzeler var ya güzel bir fotoğraf için almak istersen, çiçek taçları adeti 10 TL’ye satılıyor.

BİSİKLET KİRASI HAFTA SONU GÜNLÜK 50 TL

Gelelim meşhur adalar bisiklet furyasına. Özellikle sıcak havalarda, adada müthiş bir bisiklet trafiği göreceksin. Çünkü, adalar eşittir bisiklet gibi bir algı var. Hemen vapur iskelesinin orada, pek çok bisiklet kiralayan dükkân mevcut. Büyükada bisiklet kiralama fiyatları, hafta içi ve hafta sonuna göre farklılıklar gösteriyor. Diğer adaların da fiyatları yakın. Burgazada’da bir saatlik bisiklet turu hafta sonu 20, günlük 50 TL. Hafta içi saati 15, günlük 30'a bulabilirsin. Bisiklet fiyatları genelde her adada aynı seyrediyor.

Yol üzerinde durup, köşelere kurulmuş dondurmacılardan külahta dondurma yemek istersen 1 topu 3 lira.

HAFTASONU GÜZEL BİR ADA TURUNDAN 100 TL'YE ÇIKARSIN

Sağdan soldan kısmadan, genel olarak bir ada bütçesi çıkardık. Tabii gelişmişlik ve turistik imkanlar doğrultusunda, bu fiyatların değiştiğini söylemeye gerek yoktur diye düşünüyorum. O zaman şöyle bir hesapladığımızda; hafta sonugittin. Saatlik bir bisiklet kiraladın (20); topu 3 liradan külah dondurma yedin (6); plaja girdin (20); arkadaşlarınla yemek yedin (minimum 30 baz alalım); Faytona bindin (kişi başı 15 de) hadi gidiş ve dönüş yol paranı da katalım (yetişkin 5,20x2)... Derken sana dolu dolu, tatil gibi bir ada gezisi için düz hesapla 100 TL'ye bütün günü geçirirsin.

ARTIRIP, AZALTMAK SENİN ELİNDE

Bu fiyat, hiçbir zevkimizden çok kısmadan ortalama olarak karşımıza çıkıyor. Fakat sen bu durumu değiştirebilirsin. Mesela hafta sonu yerine, hafta içi gitmek bütçeni neredeyse yarı yarıya indirir. Bisikleti günlük değil de saatlik kiralarsan, yine paranın bir kısmı cebine kalır.

OTELLER DE AŞIRI PAHALI DEĞİL

Bu planın fazlasını istiyorsan da güzel bir balık restoranına gidip, günü yine adalardan birinde, deniz manzaralı bir otelde bitirebilirsin. Büyükada otelcilik konusunda çok fazla alternatif sunuyor. Köşkümsü evlerden, lüks konseptlere kadar türlü türlü otel mevcut. İster deniz manzaralı, ister adanın iç kısmında olsun; fiyatlar böyle bir kaçış için çok da pahalı değil. Ortalama bir otel odasının geceliği 100-250 TL arasında gidip geliyor. Fırsat sitelerini kontrol et; indirimli bir oda yakalayabilirsin.

İyi tatiller ve herkese nice seneler!