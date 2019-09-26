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İstanbul'un drift yapan magandaları

Sokak ve caddelerde dakikalarca drift yapan magandalar, ortalığı dumana boğdu.

İHA | 26.09.2019 - 09:14..
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İstanbul’da otomobille trafiğe çıkarak sokak ve caddelerde kuralları hiçe sayan magandalara bir yenileri daha eklendi.

Ağır para cezaları ve uygulamalara rağmen mega kentte trafik terörü devam ediyor.

BEYLİKDÜZÜ: DRİFT YAPIP ÇEVREYİ RAHATSIZ ETTİ

Son olarak Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi’nde bir maganda, otomobille sokak arasında dakikalarca drift diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı. Tozu dumana katan maganda, çıkarttığı sesle de çevreye rahatsızlık verdi.

ÜMRANİYE: LÜKS OTOMOBİLİYLE YANLADI

Ümraniye İnkılap Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde kaydedilen bir başka görüntüde ise, lüks otomobilli bir maganda güpegündüz cadde üzerinde dakikalarca yanlama yaptı. Vatandaşların şaşkına döndüğü olayda, ortalığı dumana boğdu.

İstanbul’da cadde ve sokaklarda drift terörü ViDEO

İstanbul'un drift yapan magandaları

SANCAKTEPE: KURALLARI HİÇE SAYDILAR

Sancaktepe Sarıgazi Atatürk Caddesi üzerinde seyreden diğer bir otomobilli maganda ise trafikte araçlar seyrettiği esnada yanlama yaparak trafiği tehlikeye düşürdü. Hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücü, şov uğruna yapmadığını bırakmadı. Ortalığı dumana boğan magandalar, kendi etrafında dönerek kuralları hiçe saydı. Magandalar o anları kaydettirip bir de sosyal medyada yayınladı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, drift yapan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'un drift yapan magandaları

İstanbul'un drift yapan magandaları

İstanbul'un drift yapan magandaları

İstanbul'un drift yapan magandaları

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