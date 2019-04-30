İstanbul'un en pahalı ilçeleri belli oldu

İstanbul'un en değerli ilçeleri belli oldu. Bu listenin başında ise Beşiktaş yer aldı.

BEŞİKTAŞ İLK SIRADA

Beşiktaş'ta konut metrekare satış fiyatı 10 bin 350 lira, kira ortalamaları 2 bin 898 lira olarak açıklandı. Geri dönüş süresi ise 36 yıl olarak belirlendi.

SARIYER'DE AMORTİSMAN SÜRESİ 30 YIL

Sarıyer'de konut metrekare satış fiyatı 8 bin 704 lira, kiralar 3 bin 474 lira. Bu ilçedeki geri dönüş süresi ise 30 yıl olarak açıklandı.

Bakırköy'de ise metrekare satış fiyatı 8 bin 684 lira, kiralar 1414 lira olarak belirlendi. Kadıköy'de ise durum biraz farklı. Kadıköy'de metrekare satış fiyatı 7 bin 207 lira iken kiralar 2 bin 448 lira olarak belirlendi.

ADALAR'DA KİRA 1738 LİRA

Adalar'da metrekare satış fiyatı 6 bin 110 lira, kira 1738 lira olarak tespit edildi. Geri dönüş süresi ise 30 yıl...