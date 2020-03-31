İstanbul'un giriş-çıkışında koronavirüs kuyruğu

Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul'un giriş ve çıkışlarından geçen tüm araçlar trafik polisleri tarafından denetlendi.



Trafik polisleri tüm araçları tek tek durdurdu. Hususi otomobil içinde yolculuk yapan vatandaşların kimlik kontrolleri yapıldı, ateşleri ölçüldü. Araç içinde 65 yaş ve üstü yolcu bulunan otomobillere Kabahatlar Kanunu'nun 32. Maddesi gereğince 392 lira idari para cezası uygulandı.

KİLOMETRELERCE KUYRUK





Ayrıca TEM Otoyolu'ndan geçen şehirlerarası otobüslerin izin belgeleri kontrol edilirken; polis ekipleri TIR, kamyonet ve ticari araçların kasalarını olası bir yolcu taşıma ihtimaline karşı denetledi.