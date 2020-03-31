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İstanbul'un giriş-çıkışında koronavirüs kuyruğu

Koronavirüs denetimi nedeniyle İstanbul'un giriş ve çıkışlarında kilometrelerce kuyruk oluştu.

DHA |
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İstanbul'un giriş-çıkışında koronavirüs kuyruğu

Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul'un giriş ve çıkışlarından geçen tüm araçlar trafik polisleri tarafından denetlendi.

Trafik polisleri  tüm araçları  tek tek durdurdu. Hususi otomobil içinde yolculuk yapan vatandaşların kimlik kontrolleri yapıldı, ateşleri ölçüldü. Araç içinde 65 yaş ve üstü yolcu bulunan otomobillere Kabahatlar Kanunu'nun 32. Maddesi gereğince 392 lira idari para cezası uygulandı.

Trakya'dan İstanbul'a giden araçlar kuyruk oluşturdu -1

KİLOMETRELERCE KUYRUK

Ayrıca TEM Otoyolu'ndan geçen şehirlerarası otobüslerin izin belgeleri kontrol edilirken; polis ekipleri TIR, kamyonet ve ticari araçların kasalarını olası bir yolcu taşıma ihtimaline karşı denetledi.

Trakya'dan İstanbul'a giden araçlar kuyruk oluşturdu -3



Denetim esnasında araçların tek tek kontrol edilmesi nedeniyle TEM Otoyolu'nda oluşan trafik havadan görüntülendi. Kınalı ve Tuzla'da uzun araç kuyrukları oluştu.

Trakya'dan İstanbul'a giden araçlar kuyruk oluşturdu -2



Trakya'dan İstanbul'a giden araçlar kuyruk oluşturdu -4



Trakya'dan İstanbul'a giden araçlar kuyruk oluşturdu -5



Trakya'dan İstanbul'a giden araçlar kuyruk oluşturdu -6



Trakya'dan İstanbul'a giden araçlar kuyruk oluşturdu -7



Trakya'dan İstanbul'a giden araçlar kuyruk oluşturdu -8

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