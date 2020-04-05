Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasının ardından yayınlanan genelgeyle, koronavirüsle mücadele kapsamında belirlenen araçlar dışındaki araçların 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş ve çıkışları yasaklandı.
Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında belirli istisnalar hariç, İstanbul’a giriş ve çıkışların durdurulmasının ardından, Tuzla TEM Otoyolu’ndan geçen tüm araçlar polis tarafından denetlendi.
İstanbul'un giriş ve çıkışında koronavirüs denetimi ViDEO
İSTANBUL'DA SIKI DENETİM
Polis ve jandarma ekipleri, TEM Otoyolu’nda kontrol noktaları oluşturarak denetim gerçekleştirdi. Otoyolda uzun araç kuyruklarının olmaması dikkat çekti. Geçişine izin verilmeyen araçlar geri gönderildi.