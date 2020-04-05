1 İstanbul'un giriş ve çıkışında koronavirüs denetimi Polis ve jandarma ekipleri, TEM Otoyolu’nda kontrol noktaları oluşturarak denetim gerçekleştirdi.

2 Bolu'da evde kumar oynayan 6 kişi yakalandı Polis ekiplerince kumar oynarken suçüstü yakalanan 6 kişi gözaltına alınırken, şahıslara 7 bin 500 lira idari para cezası kesildi.

3 Ardern: Korona önlemlerine uymayanlar aptal Yeni Zelanda Başbakan Jacinda Ardern, sokağa çıkma yasağına uymayanlara sert tepki gösterdi.

4 Trump: Maske takmak istemiyorum ABD Başkanı Donald Trump, "Tıbbi ya da cerrahi maskelerin takılmasına gerek yok. Bu karar tavsiye niteliğindedir." dedi.

5 18-20 yaş gençlerin sokağa çıkma yasağı için ek genelge Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, özel sektörde düzenli çalıştığını sosyal güvenlik belgesiyle ortaya koyanlar ile mevsimlik tarım işçileri, yasaktan muaf tutulacak.

6 Adana'da yasağa rağmen pazarda maske takmadılar Semt pazarlarında, maske takma zorunluluğuna bazı kişiler uymazken, bazı vatandaşlar da yasağa rağmen meyve sebzeyi seçerek aldı.