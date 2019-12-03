İstanbul Mecidiyeköy'de, motosikletini park ettiği yerde bulamayan Bahadır Yalçın, güvenlik kameralarını incelediğinde çalındığını fark etti.

25 BİN LİRA DEĞERİNDEKİ MOTOSİKLETİ ÇALDILAR

Öğle saatlerinde motosikletli ve kasklı 2 hırsız, bir binanın otoparkının girişinde park halinde bir motosiklet gördü. Hızlıca etrafı kolaçan eden hırsızlardan biri, geldiği motosikletten inerek güpegündüz yaklaşık 20 saniye içerisinde, 25 bin lira değerindeki 34 CAP 136 plakalı motosikleti çaldı.

İstanbul’un göbeğinde 20 saniyede motosiklet hırsızlığı ViDEO







ŞİKAYETTE BULUNDU

Kayıtlarla birlikte polis merkezine giderek şikayette bulunan Yalçın, motosikletinin bulunması ve hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.





MOTOSİKLETİ BULANA 5 BİN LİRA ÖDÜL

Öte yandan motosikleti çalınan Bahadır Yalçın, sosyal medya hesabından bir görüntü paylaşarak motosikletinin bulunması halinde 5 bin lira ödül vereceğini söyledi. Hırsızlık olayını anlatan genç, “1 dakikanızı ayırıp bu videoyu izlemenizi istiyorum. Çünkü elimden gelen tek şey bu videoyu sizinle paylaşmak. Motosikletimi çalan bu haysiyetsizler videoda görüldüğü gibi motosikletle gelip motosikletimi çalıyorlar. Çalmak ise sadece 20 saniye sürüyor. Motosikletimin her tarafından sticker kaplıydı. Bu emek hırsızlarına artık dur dememiz gerekmekte. Artık hep birlikte bunlara dur demenin vakti geldi.” dedi.

