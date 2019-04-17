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İstanbul'un göbeğinde aile boyu kavga

Fatih’te trafikte yol verme yüzünden 2 sürücü önce tartıştı, sonra birbirine girdi.

İHA | 17.04.2019 - 09:40..
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Fatih Şehremini’de, trafikte yol verme yüzünde tartıştığı iddia edilen 2 sürücü birbirine girdi. Tekme, tokat ve sopaların havada uçuştuğu kavgada darbedilen adamı, bir genç önce tekmeledi ardından da aracın kapısına sıkıştırdı.

Kadınların çığlık çığlığa kaldığı o kavga, motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

İKİ SÜRÜCÜ TEKME TOKAT BİRBİRİNE GİRDİ

Çevredeki sürücülerin tepki göstermesi üzerine yoluna devam eden sürücü, ilerideki trafik ışıklarında yeniden durdu. Korna basarak öndeki sürücüye tepki gösteren diğer sürücü, ardından patinaj çekerek taşkınlık yaptı. Eşinin, “Gitme, yapma” diye bağırışlarına aldırış etmeyen ve öfkeden deliye dönen sürücü, aracından inerek öndeki sürücünün aracına doğru yürümeye başladı. Bu sırada kapıyı açan öndeki aracın sürücüsü de aşağıya indi. Kısa süre sonra iki sürücü, tekme tokat birbirine girdi. Kavga, sürücünün ailesinin de dahil olmasıyla gitgide büyüdü.

OLAY ANI KAMERADA

Olay esnasında bazı vatandaşların kavgayı, film izler gibi izlemesi dikkat çekti. Tüm bu yaşananlar ise motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'un göbeğinde aile boyu kavga ViDEO

İstanbul'un göbeğinde aile boyu kavga

KADINLAR ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA KALDI

Sopa, tekme, yumruk ve tokatlarla aldığı darbeler ve boğazının sıkılması sonucu kendinden geçen saldırgan, saldırdığı adamın aracına binerek darbedilmekten kurtulmak istedi. Ancak saldırgana karşılık veren gençlerden biri aracın kapısını iterek onu sıkıştırmaya çalıştı. Araçtan çıkartılan adam bir süre daha darbedildikten sonra çevredeki vatandaşlar araya girerek, grubu birbirinden ayırdı. Bir süre sonra ise çok sayıda polis ekibi olay yerine geldi.

İstanbul'un göbeğinde aile boyu kavga

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