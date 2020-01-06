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İstanbul'un göbeğinde akılalmaz kaza

Beşiktaş'ta seyir halindeki özel halk otobüsünün arka lastiği yerinden çıktı, kaldırımda yürüyen yaşlı adama çarptı.

İHA | 06.01.2020 - 09:53..
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İstanbul Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı üzerinde seyir halinde olan özel halk otobüsünün sol arka lastiği yerinden çıktı.

LASTİK KALDIRIMDAKİ YAYAYA ÇARPTI

Yaklaşık 100 metre yokuş aşağı yuvarlanan lastiğin, kaldırımda yürüyen 70 yaşındaki Ali Orhan isimli vatandaşa çarptığı öğrenildi. Yaşlı adam çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralandı.

Otomobilin lastiği ise yolu kenarındaki bir lisenin duvarına çarparak durabildi.

İstanbul'un göbeğinde akılalmaz kaza ViDEO

HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın ardından vatandaşların ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı adamı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla, Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Tedavi altına alınan yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul'un göbeğinde akılalmaz kaza


KAZA TUTANAĞI TUTULDU

Trafik ekipleri ise akıl almaz kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

Çalışmaların ardından sürücü Cemal Okçu ifadesi alınmak üzere Beşiktaş Yıldız Polis Merkezi'ne götürüldü.

İstanbul'un göbeğinde akılalmaz kaza

İstanbul'un göbeğinde akılalmaz kaza

İstanbul'un göbeğinde akılalmaz kaza

İstanbul'un göbeğinde akılalmaz kaza

İstanbul'un göbeğinde akılalmaz kaza


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