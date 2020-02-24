İstanbul’un göbeğinde feci kaza

Alışveriş yapan 57 yaşındaki Satılmış Boduç, evine gitmek üzere İstanbul'un Şişli ilçesi Zincirlikuyu semtinde kaldırımdan yürümeye başladı.

Boduç bir süre sonra yaya geçidi olmayan yerden yolun karşısına geçmeye çalıştı.

YERE SAVRULDU

O esnada normal hızda seyir halinde olan lüks otomobilin sürücüsü, Boduç’u son anda fark ederek direksiyonu sağa kırdı. Ancak duramayan otomobil adama çarparak altına aldı. Birkaç saniye aracın altında kalan adam daha sonra yere savruldu.

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HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından araçtakiler ve çevredeki vatandaşlar, koşarak adamın yanına geldi. Yaralı halde yerde yatan Boduç, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

"SIK SIK KAZA OLUYOR"

Kazayı gören Faruk Karakuş, “Yaşlı amca, buradan karşıya geçiyordu. Oradan da aniden araba geliyordu. Araba çarpmamak için kaldırıma çıktı, zor olsa da kurtuldu. Aslında orada da geçilecek bir yer yok. Adama hafiften çarptı, sonra yaşlı amca takla attı. Amcanın durumu biraz ağırdı, hareket de etmiyordu. Sonra ambulans geldi, hastaneye götürdüler. Burada sık sık kaza oluyor, ben birkaç kere şahit oldum.” dedi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.