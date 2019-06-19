İstanbul'un göbeğinde maganda dehşeti

Trafik magandalarına karşı yoğun çalışma yürütülmesine karşılık bazı bölgelerde halen magandalar kol geziyor. İstanbul'un göbeğinde insanların canını hiçe sayan bir grup asker uğurlama konvoyu, kameralar tarafından kaydedildi.

ASKER UĞURLAMA KONVOYUNDA SİLAH

İstanbul'un göbeğinde adeta silahlar konuştu. Silah seslerini duyanlar çatışma çıktığını zannederken o anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Saat 00:00 sıralarında kameralara yansıyan görüntülerde, Kasımpaşa'da toplanan gençler çok sayıda araçla konvoy oluşturdu. Otomobillerin camlarından sarkarak trafikte terör estirdiler. Konvoy Taksim'e yaklaştığında ise silahlar konuşmaya başladı.

HAVAYA SİLAHLA ATEŞ AÇTILAR

Konvoyun en önünde bulunan otomobilin sunroofundan sarkan bir kadınla bir erkek dikkat çekti. Konvoy Taksim'e yaklaşınca önce adam silahı alarak havaya ateş etmeye başladı. Ardından ise yanında bulunan kadına silahı vererek havaya ateş ettirdi. Konvoydaki bir çok otomobilden de silah sesleri yükseldi.

İstanbul'un göbeğinde silahlı konvoy VİDEO



TAKSİM'DE ARA SOKAKLARDA KAYBOLDULAR

Trafikte terör estiren ve İstanbul'un göbeğinde havaya ateş eden magandalar, Odakule tarafından Beyoğlu'nun ara sokaklarına girerek gözden kayboldular.