Maltepe'de devasa binaların arasında bulunan sera ve organik tarım arazisi görenleri şaşırtıyor.

70 yıldır bu geleneği sürdürdüklerin söyleyen çiftçi Dursun Buyurman, İstanbul’da zor şartlarda altında ve devasa binaların arasında tarımla uğraştıklarını belirtti.

İstanbul'un göbeğinde sera bahçesi görüntülendi VİDEO

"TOHUMLARIMIZ HİBRİT DEĞİL, KENDİMİZ ÜRETİYORUZ"

Bir gelenek hale geldiğini ifade eden 60 yaşındaki çiftçi Buyurman, “Artık burada bahçe çok zor şartlara yapabiliyoruz. Çünkü gübreyi getirdiğimiz zaman neredeyse karakolluk oluyoruz. Gübresiz bu iş olmuyor. Biz de bu işi normal hormonsuz yapmak istiyoruz. Kendimiz de yiyoruz, çocuklarımıza da yediriyoruz. Zaten hormonu da bilmiyoruz. Çünkü biz eski gelenekten gelmeyiz. Tohumlarımız hibrit değil kendimiz üretiyoruz. Tohumu tarlaya ektiğimiz zaman o tohumdan tohum çıkartıyoruz. Artık bundan sonra böyle tohumları da bulamayacağız. Dedem 1940’lı yıllarda buraya gelmişler. Onlar hep bahçe işlerinde çalışmışlar” dedi.

SERA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

6 dönümlük arazide mevsimlik sebzelerin yetiştirildiği alan ise drone ile havadan görüntülendi. Görüntüler adeta Antalya'daki seraları anımsatırken, devasa binaların arasında organik tarım tarlaları ve seralar manzarasıyla şaşkına çevirdi.