İstanbul'un ilçelerinin son anket sonuçları

Yüksek Seçim Kurulu'nun 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak yerel seçimler için belirlediği propaganda serbestliği ve seçim yasakları, yarından itibaren geçerli olacak.

Ada Araştırma, yasaklar başlamadan önce son verilerini paylaştı.

21 İLÇE AK PARTİ, 18 İLÇE CHP

Buna göre; 39 ilçenin 21'inde AK Parti önde gözükürken geriye kalan 18 ilçede kazanan parti CHP.

Ankete katılanlara kendilerini tanımladıkları siyasi düşünceleri de soruldu.

Ankete katılanların yüzde 32,4'ü kendisini milliyetçi olarak tanımlarken yüzde 30,2'si Atatürkçü olarak tanımladı.

Kendisini muhafazakar olarak tanımlayanların oranı yüzde 16,3 oranında kalırken, sosyal demokratlar yüzde 10,5, sosyalist diyenler 5,9, laik diyenler 3,4, ulusalcı diyenler ise yüzde 1,3 oranında kaldı.

İşte ilçe ilçe anket sonuçları: