İstanbul'un konutta en ucuz ve pahalı ilçeleri belli oldu

İstanbul genelinde yapılan bir araştırma, şehirde konut kiralamanın en ucuz ve en pahalı olduğu ilçeleri ortaya koydu.

KONUTTA EN UCUZU ESENYURT

Kiralık konutta en ucuz ortalama metrekare fiyatları 9 lirayla Esenyurt, Sultangazi, Sultanbeyli ve Sancaktepe'de görülürken, bu rakam Beşiktaş'ta 25 liraya kadar çıkıyor.

Söz konusu rakam Çekmeköy, Tuzla ve Pendik'te 10 liraya, Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Gaziosmanpaşa'da 11 liraya, Başakşehir, Kartal, Bağcılar, Avcılar ve Esenler'de 12 liraya, Beykoz, Küçükçekmece, Bahçelievler, Güngören ve Bayrampaşa'da 13 liraya çıkıyor.

Kiralık konut ücretleri İstanbul'un merkezi olmayan ve çeperlerinde bulunan ilçelerden Arnavutköy ve Çatalca'da 8 lira, Şile'de 13 lira olarak değişiyor.

EN YÜKSEK BEŞİKTAŞ VE SARIYER'DE

Kiralık konutta ortalama metrekare fiyatında ise başı 25 lirayla Beşiktaş çekiyor. Bu alanda Beşiktaş'ı 24 lirayla Sarıyer ve Beyoğlu izliyor.

Metrekare başına Bakırköy'de 21 liralık kira ödenirken, bu rakam Kadıköy, Adalar ve Şişli'de 19 liraya, Fatih'te 17 liraya, Zeytinburnu ve Üsküdar'da 16 liraya, Eyüpsultan, Ataşehir ve Kağıthane'de 15 liraya, Maltepe'de 14 liraya düşüyor.

ORTALAMA KİRA SANCAKTEPE'DE 881 LİRA

Araştırmaya göre, ilçelerde 2+1 konutların ortalama büyüklüğü 85-110 metrekare arasında değişiyor. Buna göre 2+1 konutların en düşük ortalama kira fiyatında başı 881 lirayla Sancaktepe çekerken, onu 885 lirayla Sultanbeyli, 889 lirayla Sultangazi, 893 lirayla Çekmeköy, 900 lirayla Esenyurt, 958 lirayla Pendik, 980 lirayla Tuzla, bin 72 lirayla Büyükçekmece, bin 80 lirayla Gaziosmanpaşa, bin 94 lirayla Esenler, bin 108 lirayla Avcılar, bin 111 lirayla Beylikdüzü takip ediyor.

Söz konusu bedel Ümraniye'de bin 128 lira, Bağcılar'da bin 154 lira, Kartal'da bin 162 lira, Bahçelievler ve Bayrampaşa'da bin 166 lira, Güngören'den bin 231 lira, Küçükçekmece'de bin 238 lira, Maltepe'de bin 253 lira, Kağıthane'de bin 306 lira Ataşehir'de bin 310 lira, Başakşehir'de bin 315 liraya çıkıyor. Bu alanda en yüksek ortalama kira bedeli ise 2 bin 621 lirayla Sarıyer'de görülüyor.

Sarıyer'i 2 bin 284 lirayla Beşiktaş, 2 bin 115 Beyoğlu, 2 bin 9 lirayla Bakırköy, bin 827 lirayla Kadıköy, bin 750 lirayla Şişli, bin 469 lirayla Fatih ve Zeytinburnu bin 406 lirayla Eyüpsultan, bin 344 lirayla Beykoz, bin 331 lirayla Üsküdar takip ediyor.