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İstanbul'un mahallelerinde Ekrem İmamoğlu'nun oy oranı

Tekrarlanan İBB Başkanlığı seçimini de kazanan Ekrem İmamoğlu İstanbul'un 50 mahallesinde yüzde 80'in üzerinde oy aldı.

Haber Merkezi | 27.06.2019 - 09:08..
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İstanbul'un mahallelerinde Ekrem İmamoğlu'nun oy oranı

31 Mart'ın ardından 23 Haziran'da tekrar eden İBB Başkanlığı seçimlerinde Ekrem İmamoğlu, rakibi Binali Yıldırım'a 800 bin oy fark atarak yeniden seçildi.

ZİRVEDE TEŞVİKİYE VAR

İmamoğlu bu seçimde, CHP'nin etkili olduğu Şişli, Kadıköy, Beşiktaş gibi ilçelerde yüzde 90 ve üzerinde oy alırken; zirvede yüzde 90,9 ile Şişli Teşvikiye var.

İstanbul'un mahallelerinde Ekrem İmamoğlu'nun oy oranı

Twitter'da adayların aldıkları oyları analiz eden "@NOnurkuru" kullanıcı adlı Nezih Onur Kuru, AK Parti'nin söylemlerinin hangi ilçelerde oyların düşmesine neden olduğunu da analiz etti.

Kuru'nun, seçimlerle ilgili analizlerini okumak için tıklayınız...

İstanbul'un mahallelerinde Ekrem İmamoğlu'nun oy oranı

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