taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8669
Euro
6.5973
Altın
1337.71
Borsa
92316.15
Gram Altın
252.854

İstanbul'un sayfiye alanları hafta sonu çöplüğe döndü

Sıcak havayı fırsat bilen İstanbullular sahillere ormanlara koştu, piknik yaptı ama arkasında 250 ton çöpü bıraktı.

Haber Merkezi | 17.06.2019 - 17:19..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
İstanbul'un sayfiye alanları hafta sonu çöplüğe döndü

Mega kent İstanbul'un nüfusu resmi rakamlara göre 15 milyon. Şehirdeki kayıt dışı nüfus ve seyahat edenler de düşünüldüğünde nüfus neredeyse 20 milyon oluyor.

GÜNDEM İSTANBUL

Birçok ülkeden nüfusu fazla olan, bütçesiyle bakanlıkları, ülkeleri bile geride bırakan İstanbul son 3 aydır da Türkiye'nin bir numaralı gündemi.

31 Mart'ta yapılan ve tekrar edilmesine karar verilen İBB Başkanlığı seçimleri nedeniyle İstanbul'daki her gelişme yakından takip ediliyor.

İstanbul'un sayfiye alanları hafta sonu çöplüğe döndü

2 GÜNDE TOPLANAN DEV ÇÖP MİKTARI

Sakinlerine deniz, orman gibi nimetler de sunan İstanbul'un pek kıymeti bilinmiyor. Öyle ki geride bıraktığımız hafta sonunda İstanbul'un plaj, sahil ve yeşil alanlarından 250 ton çöp toplandı.

Belediye ekipleri, hafta sonu keyfi yapan ve pisliğini bırakan İstanbulluların arkasından sabahın erken saatinden itibaren görev yaparak 250 ton çöpü temizledi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsmail Küçükkaya başarılı bir yayını geride bıraktı

İsmail Küçükkaya başarılı bir yayını geride bıraktı

281
İmamoğlu ve Yıldırım aileleri bir arada

İmamoğlu ve Yıldırım aileleri bir arada

590
Türkiye tarihi canlı yayını FOX TV'den izledi

Türkiye tarihi canlı yayını FOX TV'den izledi

346
İmamoğlu ile Yıldırım ulaşım projelerini anlattı

İmamoğlu ile Yıldırım ulaşım projelerini anlattı

382
İmamoğlu ve Yıldırım'ın yayın öncesi karşılaşma anı

İmamoğlu ve Yıldırım'ın yayın öncesi karşılaşma anı

399
Fotoğraf sırasında İmamoğlu ile Yıldırım'ın diyaloğu

Fotoğraf sırasında İmamoğlu ile Yıldırım'ın diyaloğu

165
Sema Suna Özcan'ın canlı yayın paylaşımı

Sema Suna Özcan'ın canlı yayın paylaşımı

707
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir