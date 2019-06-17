İstanbul'un sayfiye alanları hafta sonu çöplüğe döndü

Mega kent İstanbul'un nüfusu resmi rakamlara göre 15 milyon. Şehirdeki kayıt dışı nüfus ve seyahat edenler de düşünüldüğünde nüfus neredeyse 20 milyon oluyor.

GÜNDEM İSTANBUL

Birçok ülkeden nüfusu fazla olan, bütçesiyle bakanlıkları, ülkeleri bile geride bırakan İstanbul son 3 aydır da Türkiye'nin bir numaralı gündemi.

31 Mart'ta yapılan ve tekrar edilmesine karar verilen İBB Başkanlığı seçimleri nedeniyle İstanbul'daki her gelişme yakından takip ediliyor.

2 GÜNDE TOPLANAN DEV ÇÖP MİKTARI

Sakinlerine deniz, orman gibi nimetler de sunan İstanbul'un pek kıymeti bilinmiyor. Öyle ki geride bıraktığımız hafta sonunda İstanbul'un plaj, sahil ve yeşil alanlarından 250 ton çöp toplandı.

Belediye ekipleri, hafta sonu keyfi yapan ve pisliğini bırakan İstanbulluların arkasından sabahın erken saatinden itibaren görev yaparak 250 ton çöpü temizledi.