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İstanbul’un simgeleri, Serebral Palsi için yeşile büründü

İstanbul'un simge yapıları, beyin felci hastalığına farkındalık oluşturmak için yeşile büründü.

İHA | 07.10.2019 - 02:19..
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Dünyada Ekim ayının "Serebral Palsi Farkındalık Ayı" olarak kabul edilmesi sebebiyle, İstanbul’un simge yapılarında da çocukları tehdit eden bu hastalığa dikkat çekildi.

İstanbul’un simgeleri, Serebral Palsi için yeşile büründü

TOPLUMDA FARKINDALIK OLUŞTURMAK İÇİN

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV), Serebral Palsi hastalığına yönelik toplumda bir farkındalığın oluşması için bir etkinlik gerçekleştirdi.

İstanbul’un simgeleri, Serebral Palsi için yeşile büründü

Bu kapsamda tarihi Galata Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü hastalığın simge rengi yeşil renk ile aydınlatıldı.

İstanbul’un simgeleri, Serebral Palsi için yeşile büründü

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