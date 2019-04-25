taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.961
Euro
6.6461
Altın
1276.77
Borsa
94495.58
Gram Altın
245.014

İstanbul’un toplu taşıma tarihi

İstanbul’un nüfusu 2019 itibarıyla 15.7 milyonu buldu, ulaşımı da epey zorlu yollardan geçti. 170 yıllık İstanbul toplu taşıma tarihinden bahsedeceğiz…

Özel İçerik | 25.04.2019 - 15:26..
  1. Haberler
  2. Tarih
Whatsapp ile paylaş

Aybüke SENGİR/ [email protected]

İstanbul’da atlı özel arabaları saymazsak eğer ilk toplu taşımalar denizde, 1853 yılında başladı. Deniz taşımacılığı da zamanla çok el değiştirdi. Şehir hızlıca büyüdüğü için, deniz yolu toplu taşıma ihtiyacının çok küçük bir kısmını karşılayabilir bir hâle geldi. Bu durumu 1800'lerde ya da 1900'lerin başında yaşamadık. O zamanlarda İstanbul'un nüfusu bir milyon yoktu.

Asıl mevzuya yani karada yapılan toplu taşımaya gelelim…

İSTANBUL SOKAKLARINDA ATLI TRAMVAY

Yıl 1869… Sultan Abdülaziz döneminde dersaadet tramvay şirketi kuruldu. 1842'de New York'ta, 1845'te Paris'te kullanılmaya başlayan atlı tramvay ancak 1869'da İstanbul sokaklarında hizmet vermeye başladı. Tramvaylarda o yıllarda perde vardı ve insanlar haremlik selamlık oturuyordu. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın şıpsevdi kitabında, atlı tramvayla ilgili bölümler var. Daha sonra Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte haremlik selamlık uygulaması sona erdi.

İstanbul’un toplu taşıma tarihi

(Kullanılan ilk vapurlardan biri-1850)

DİNGO’NUN AHIRI'NDA ATLARIN DİNLENDİRİLMESİ

Atlı tramvaylarla ilgili ilgi çekici bir başka şey ise dingonun ahırı. Dingo'nun ahırı kalıbı, atlı tramvaylar zamanından günümüzü ulaşmayı başardı. O zamanlar atlı tramvaylar iki atla çekilirken, zorlu Şişhane yokuşunu tırmanabilmek için Azapkapı'dan takviye at alarak bayırı zor bela çıkabilirlerdi. Tramvay dört atla Taksim'e gelir, burada çıkartılan atlar, Taksim'de bir süre dinlendirildikten sonra tramvaya bağlanmadan boş olarak Azapkapı'ya geri götürülürdü.

İstanbul’un toplu taşıma tarihi

(Atlı tramvay)

Taksim'deki o ahırı Dingo adlı bir Rum işletirdi. Gün boyu bir sürü atın girip çıkmasından dolayı dilimizdeki dingonun ahırı kalıbının bu olaydan geldiği bilinir; “Giren çıkan belli değil, burası dingonun ahırı mı?" gibi.

ATLI TRAMVAYLARIN YERİNİ ELEKTRİKLİ TRAMVAYLAR ALDI

Dünyada elektriğin kullanılmaya başlamasıyla, atlı tramvayların yerini elektrikli tramvaylar almaya başladı. II.Abdülhamid zamanında atlı tramvay şirketlerine verilen imtiyazlar nedeniyle, Osmanlı'nın elektrikli tramvaylara geçişi biraz geç gerçekleşmişti. 1914 yılında İstanbul'un ilk elektrikli tramvayı Karaköy-Ortaköy arasında seferlerine başladı.İstanbul’un toplu taşıma tarihi

(İlk elektrikli tramvay: 25 Ocak 1914, Galata köprüsünden ilk tramvay geçerken kurbanlar kesiliyor)

TRAMVAY HATLARI BÜYÜMEYE BAŞLIYOR

Cumhuriyet’ten sonra artık rayları kendi başımıza yapmaya başladı. II. Dünya Savaşı’na savaşına kadar tramvaylar stabil bir şekilde hizmet vermeye devam etti. 29 Ekim 1933'te İstanbul'daki tüm toplu taşıma araçları, yani 320 tramvay ile 4 otobüs hizmet vermeye başladı. Sonrasında II. Dünya Savaşı yılları… Savaş yıllarında otobüsler için yakıt, lastik ve yedek parça bulmak çok güç olduğundan, tramvaylar çoğunlukla tam kapasite çalıştı. Tramvayların neredeyse tamamı aynı yıllarda alınan benzer modeller olduğu için yedek parça sıkıntısı da çekilmiyordu, zaten tramvay kolay arızalanan bir araç değil. Fakat 1945'ten sonra tramvaylara duyulan ilgi azaldı.

İstanbul’un toplu taşıma tarihi

OTOBÜS İLGİ GÖRMEYE BAŞLADI

Saatte maksimum 30 km/saat hızla giden tramvaylar, otobüslere tercih edilmeye başlandı.

1927'de 680 bin olan İstanbul nüfusu, 1955'de 1.3 milyonu buldu. 1950 yılında günde 262 tramvay çalışırken, 1960'ta bu sayı 80'e düştü. 1961'de de Avrupa Yakası'nda tramvay seferleri tamamen durduruldu. 1966'da da Kadıköy ve çevresindeki tramvaylar da veda etti.

İstanbul’un toplu taşıma tarihi

(Veda sevgili yolcular, Bostancı tramvayı son seferini yaparken)

Bundan sonrası ise kaos…

İSTANBUL’UN TRAFİKTEN KURTULUŞU RAYLI SİSTEM

Tramvay bana hep masalsı gelmiştir. Artık yerini şehirleşmeyle birlikte metrobüsler, marmaraylar aldı.

1970'lerden sonra Anadolu'dan feci bir şekilde göç alan İstanbul, dengeleme maksadıyla ilk olarak 1973 yılında Boğaziçi Köprüsü(15 Temmuz Şehitler Köprüsü) yapıldı. Nüfus arttıkça bir diğeri 1986'da ikinci köprü yani F.S.M köprüsü hizmete açıldı.

İstanbul’un toplu taşıma tarihi

(O zamanki adıyla Boğaziçi Köprüsü'nün açılışı -1973)

METRO HATTI

İstanbul'un kurtuluşu raylı sistemdeydi… 1989’da başladı diyebiliriz ama m1 hattı 1989 yılında hizmet vermeye başladığında yalnızca Aksaray-Kartaltepe arasında hizmet veriyordu. 1994'te Bakırköy'e ve sonra 2002 yılında Atatürk Havalimanı'na bağlandı.

1992 yılında temeli atılan m2 metro hattı, 2000 yılında açıldı ve Taksim-Levent arasında hizmet vermeye başladı.

İstanbul Havalimanı'na ulaşım, yeni metro hattıyla daha kolay olacak. Yeni hat, 2020'de hizmete sunulacak.

İstanbul’un toplu taşıma tarihi

2007’DE METROBÜS HATTI

2007'de Avcılar-Topkapı arasında sonrasında 2008'de Zincirlikuyu'ya bağlanan metrobüs ile İstanbul'un dışında yaşayanlar da İstanbul'un merkezine bağlanmış oldu. Metrobüs, İstanbul toplu taşımasının önemli bir aktörü hâline geldi.

İstanbul’un toplu taşıma tarihi

2013’TE MARMARAY

Marmaray, İstanbul'un Avrupa ve Asya yakalarındaki demiryolu hatlarını, İstanbul Boğazı altından geçen bir tüp tünelle birleştiren 76 km'lik bir demiryolu iyileştirme ve geliştirme projesi oldu. Halkalı ile Gebze arasında çalışması planlanan hattın boğaz geçişini de içine alan, Ayrılık Çeşmesi ve Kazlıçeşme arasındaki 14 km'lik bölümü, 29 Ekim 2013 tarihinde hizmete açıldı. Açılan hatta 3'ü yeraltında olmak üzere toplam 5 istasyon bulunuyor.

İstanbul’un toplu taşıma tarihi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kılıçdaroğlu ile Erdoğan el sıkıştı

Kılıçdaroğlu ile Erdoğan el sıkıştı

178
Katar, Deutsche Bank ile Commerzbank'ın birleşmesine karşı

Katar, Deutsche Bank ile Commerzbank'ın birleşmesine karşı

35
CHP'li başkan Karakayalı: Suriyelileri istemiyoruz

CHP'li başkan Karakayalı: Suriyelileri istemiyoruz

625
İçişleri Bakanı: Küçükçekmece sapığı yakalandı

İçişleri Bakanı: Küçükçekmece sapığı yakalandı

447
Kılıçdaroğlu ile Hulusi Akar bir araya geldi

Kılıçdaroğlu ile Hulusi Akar bir araya geldi

169
Anzaklar şafak ayini için Çanakkale'de

Anzaklar şafak ayini için Çanakkale'de

131
Nazlı Çelik Küçükçekmece'deki taciz olayına tepki gösterdi

Nazlı Çelik Küçükçekmece'deki taciz olayına tepki gösterdi

131
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir