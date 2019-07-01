İstanbul'un trafik yoğunluğunda son durum

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) başlayan yol yenileme çalışmaları sürüyor. Köprüdeki tadilat, 17 Ağustos tarihinde sona erecek.
TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 50
İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre, sabah saat 09.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 50 olarak ölçüldü.
Anadolu Yakası'ndan işe gitmek için yola çıkanlar bu sabah da yoğun trafiğe takıldı. Ana arterlerde ciddi yoğunluk oluştu, trafiğe pazartesi yoğunluğu da eklendi.
METROBÜSTE YOĞUNLUK OLUŞTU
FSM Köprüsü'ndeki çalışma nedeniyle toplu ulaşım araçlarına yönelen İstanbullular, duraklarda yoğunluk oluşturdu. Metrobüs duraklarında izdiham oluştu. Durak dolup taşarken metrobüse binme kuyruğu, üst geçite kadar uzandı.
SON 49 GÜN...
Durma noktasına gelen trafik ve kilometrelerce uzunluktaki araç kuyruğu, 49 gün sonra sona erecek.
Altunizade metrobüs durağında yoğunluk VİDEO