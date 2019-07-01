İstanbul'un trafik yoğunluğunda son durum

Libya'daki güçlerden biri olan Halife Hafter, Türkiye'yi tehdit ederken; ülkede birden fazla güç bulunuyor.

5

Karadeniz'de yine sağanak etkili olacak

Doğu Karadeniz’in kıyı kesimi ile Ordu çevrelerinin, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.