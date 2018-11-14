İstanbul'un yırtıcı misafirleri

"ADETA UÇAN BİR HALI GİBİYDİ"

Kuş ve Yaban Hayat Fotoğrafçısı Berat Akkaş: "O esnada alçak geçen Küçük Orman Kartallarını ve Yılan Kartallarını fotoğraflıyordum. Ağaçlık alanda bir karartı gördüm ve bize doğru yaklaştıkça devasa bir kuş olduğunu anladım adeta uçan bir halı gibiydi. Türü tanımlayıp Sakallı Akbaba olduğunu öğrendiğimizde hepimiz şaşırdık ve sevindik. Bugüne kadar İstanbul’da kaydı olmayan bir Akbaba türünü fotoğrafladığım için şanslıydım."





"GÖZÜNÜZ GÖKYÜZÜNDE OLSUN"

Berat Akkaş İstanbullulara şöyle seslendi: "İstanbul dünya kuş göçü noktalarından biri ve önümüzdeki 2- 2,5 haftalık süreç oldukça hareketli ve yoğun geçecek, gözünüz gökyüzünde olsun. Yüzlerce Küçük Orman Kartalı, Yılan Kartalı, Büyük Orman Kartalı, Çakır, Atmaca, Şahin, Küçük Kartal gibi türleri görebilirsiniz."





"HERKES ÇOK BÜYÜK BİR HEYECAN YAŞADI"

Kuş Fotoğrafçısı ve Gözlemcisi Arda Dönerkayalı ise böyle bir olaya tanıklık eden herkesin çok heyecanlandığını belirterek, "Beykoz Toygartepe ve Çamlıca Tepeleri İstanbul’da sonbahar yırtıcı kuş göçünün izlenebileceği en önemli 2 alandır. Her sene Eylül ve Ekim aylarında buraya gelerek büyük kanatlı kuşların göçünü gözlemliyoruz ve fotoğraflıyoruz. Avrupa ve Afrika kıtaları arasında göç eden kuşların rotası üzerindeyiz. Bugün Beykoz Toygartepe’den Sakallı Akbaba geçti, fotoğraflarını çektik. İstanbul için ilk kaydı oldu. Böyle bir olaya tanıklık eden herkes çok büyük bir heyecan yaşadı. Üç sene önce de Kızıl Çaylak geçtiğinde benzer duyguları yaşamıştık" ifadelerini kullandı.





Alanda bulunun Alman kuş gözlemci Dieter Müller-Wichards ise şunları söyledi:





"Yaklaşık 60 yıldır kuşları gözlemliyorum ve son 15 senedir Çamlıca Tepesi’ne ve Toygartepe’ye bir çok defa geldim. Yırtıcı kuşların göç rotasında tercih ettiği yerler vardır, rüzgara göre hava şartlarına göre bu durum fark edebilir. Çamlıca Tepesi ve Toygartepe’nin yüksek olması ve rüzgar akımları içerisinde bulunması sebebiyle yırtıcı kuşlar bu alanı tercih ediyor."