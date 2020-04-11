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İstanbul’un yolları bomboş kaldı

Sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul’daki yollar boş kalırken, yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 2’ye düştü.

İHA |
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İstanbul’un yolları bomboş kaldı

Dün akşam saatlerinde Türkiye’deki 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta 12 Nisan saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

Bunun üzerine büyükşehirlerde vatandaşlar, saat 24.00’e kadar ihtiyaçlarını karşılamıştı.

İSTANBUL SOKAKLARI SESSİZ

Sabah saatlerinde de İstanbul’daki yolların boşluğu kameralar tarafından görüntülendi. Yapılan duyurularda metro seferlerinin yapılmayacağı, metrobüs, otobüs ve vapur seferlerinin devam edeceği öğrenildi.

METROBÜS VE OTOBÜSLER HİZMETE DEVAM EDİYOR

Sabah saat 06.00’da metrobüsler ve otobüsler seferlerine başladı. Boş kalan yollarda, otobüs duraklarında da işe gitmek isteyen vatandaşların olduğu görüldü.

İstanbul’un yolları bomboş kaldı

İstanbul’un yolları bomboş kaldı

İstanbul’un yolları bomboş kaldı

İstanbul’un yolları bomboş kaldı

İstanbul’un yolları bomboş kaldı

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