taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6773
Euro
6.2697
Altın
1549.74
Borsa
100077.47
Gram Altın
282.539

İstasyonda kaybolan kız, 20 yıl sonra ailesine kavuştu

Belarus'ta 1999 yılında tren istasyonunda kaybolan 4 yaşındaki Yulia, 20 yıl sonra ailesine kavuştu.

DHA | 05.09.2019 - 03:40..
  1. Haberler
  2. Avrupa
Whatsapp ile paylaş

1999 yılında, Belarus’un başkenti Minsk’teki tren istasyonunda babasıyla seyahat eden 4 yaşındaki Yulia, babasının trende uyuyakalması sonrası kayboldu. Uyandığında kızını bulamayan baba Viktor, polise haber verdi ve 2 gün boyunca annesi Lyudmila ile beraber kızlarını tren istasyonunda aradı. Ancak sonuç alamadı.

İstasyonda kaybolan kız, 20 yıl sonra ailesine kavuştu

FOTOĞRAFLARI ASILDI, HABERLER YAPILDI

Belarus polisi, Yulia’nın kaybolmasının hemen ardından harekete geçti. Trenlerde ve istasyonlarda günlerce süren aramalar sonuç vermeyince, Yulia’nın fotoğrafları ile beraber kayıp ilanları Minsk sokaklarının her yanına asıldı, medyada haberler yapıldı, tren istasyonlarının düzenli yolcularına soruldu, ancak aile yine de sonuç alamadı.

İstasyonda kaybolan kız, 20 yıl sonra ailesine kavuştu

YULİA, EVLATLIK OLARAK BAŞKA BİR AİLEYE VERİLDİ

Bilinmeyen bir şekilde Minsk’in 885 kilometre doğusunda, Rusya’nın Ryazan bölgesine giden Yulia, başka bir aile tarafından evlatlık olarak alındı. Geçmişini hayal meyal hatırlayan Yulia, tanıştığı erkek arkadaşı Ilya Kryukova’a durumu anlattı. Ilya, internet üzerinde yaptığı basit bir araştırmayla, Yulia’nın Belarus’ta kaybolan küçük kız olabileceğini fark etti.

İstasyonda kaybolan kız, 20 yıl sonra ailesine kavuştu

20 YIL SONRA AİLESİNE KAVUŞTU

Yapılan DNA testinde, Yulia’nın yüzde 99,9 Viktor ve Lyudmila’nın çocuğu olduğu ortaya çıktı. Kaybolduğunda 4 yaşında olan Yulia, ailesini tekrar gördüğünde 24 yaşındaydı. Polise konuşan anne Lyudmila, “20 yıldır bir umutla yaşıyorduk, umudumuzu asla kaybetmedik ve pes etmedik” ifadelerini kullanırken, erkek arkadaşı Ilya, “Yulia ile Mart ayında tanıştık. Bana kendisinden bahsetti ve yetim olduğunu söyledi. Ben de onun hakkında araştırma yapmaya başladım” dedi.

İstasyonda kaybolan kız, 20 yıl sonra ailesine kavuştu

"ARTIK İKİ AİLEM VAR"

Annesi ve erkek arkadaşının ardından konuşan Yulia, “Beni büyüten ve yetiştiren aileme teşekkür ediyorum. Artık iki ailem var ve ikisi de benim gerçek ailem. Ayrıca, erkek arkadaşıma da minnettarım. Tanrı vardır ve mucizeler gerçekleşir” dedi.

İstasyonda kaybolan kız, 20 yıl sonra ailesine kavuştu

İstasyonda kaybolan kız, 20 yıl sonra ailesine kavuştu

İstasyonda kaybolan kız, 20 yıl sonra ailesine kavuştu

İstasyonda kaybolan kız, 20 yıl sonra ailesine kavuştu

İstasyonda kaybolan kız, 20 yıl sonra ailesine kavuştu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kadıköy’de minibüs şoförü ortalığı birbirine kattı

Kadıköy’de minibüs şoförü ortalığı birbirine kattı

155
Çocuklarına içki içiren anne ve baba gözaltında

Çocuklarına içki içiren anne ve baba gözaltında

57
Kadına şiddet hattını dinleyen Macron’a şok

Kadına şiddet hattını dinleyen Macron’a şok

7
Netanyahu’dan seçim öncesi El Halil çıkışı: Buralar bizim

Netanyahu’dan seçim öncesi El Halil çıkışı: Buralar bizim

21
Sarıyer’de su kanalına düşen at kurtarıldı

Sarıyer’de su kanalına düşen at kurtarıldı

0
Çocuk haklarını ihlalden YouTube'a 170 milyon dolar ceza

Çocuk haklarını ihlalden YouTube'a 170 milyon dolar ceza

2
Maltepe'de kovaladıkları otomobile kurşun yağdırdılar

Maltepe'de kovaladıkları otomobile kurşun yağdırdılar

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir