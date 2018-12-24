İstatistikleri düşüren hırsızlık operasyonu

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, 21 Aralık 2018 tarihinde operasyon için düğmeye basıldı. Biri Mardin'de 18 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, ele başılığını Şükrü L.(24)'ün yaptığı 16 kişilik hırsızlık çetesi çökertildi. Şüphelilerin sorgusu Hırsızlık Büro Amirliği'nde yapıldı.

POLİS YÖNTEMLERİNİ ORTAYA ÇIKARDI

Polisin yaptığı soruşturma sonucu, şüphelilerin özellikle lüks sitelere, sabaha karşı 04.00-06.00 saatleri arasında hırsızlık amacıyla girdikleri öğrenildi. 3-4 kişilik gruplar halinde çalışan çete üyelerinin, kapı kilitlerini kırarak açtıktan sonra evlere girdikleri televizyon, elektronik eşyalar, bilgisayarın yanı sıra buldukları ziynet eşyaları ve paraları alarak kaçtıkları öğrenildi. Şüphelilerin çaldıkları eşyalar arasında, scoterların bile olduğu belirtildi.

61 ADRESTEN 5 MİLYON LİRALIK HIRSIZLIK

Hırsızlık Büro Amirliği'nde sorgulanan şüphelilerin, 61 ev ve iş yerine girerek hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Bazı olaylarda güvenlik kameraları tarafından görüntülenen şüphelilerin, hırsızlık için girdikleri evlerden aldıkları kontak anahtarları ile 11 otomobil çaldıkları belirlendi. Operasyon sonucu ele geçirilen çalıntı otomobiller, sahiplerine teslim edildi.

Şüphelilerin hırsızlıklar sırasında, toplamda 5 milyon liralık vurgun yaptıkları öğrenildi.

İSTATİSTİKLER DÜŞTÜ

Öte yandan operasyonun ardından, Emniyet Müdürlüğü hırsızlık istatistiklerinde büyük bir düşüş yaşandığı öğrenildi. Operasyonun yapıldığı 21 Aralık tarihinden önce ortalama 70 civarında olan ev hırsızlığı sayısının 22 Aralık tarihinden itibaren ortalama olarak 30'un altına indiği belirtildi.

"AKLIM YAPAMADIKLARIMDA" DİYE BAĞIRDI

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerle ilgili hazırlanan 45 dosya klasöründen oluşan belgeler, 6 polis tarafından taşındı.

Adliyeye götürülen şüphelilerden biri, "Yaptıklarımdan pişman değilim. Aklım yapamadıklarımda." diye bağırdı.





















