5G teknolojisini destekleyecek bazı telefonlar

Yeni nesil mobil internet 5G teknolojisi, kısa bir süre sonra gelecek ve telefonlar olağanüstü veri indirme ve yükleme hızlarına sahip olacak. İlk başlarda yeni 5G teknolojisi 4G kadar yaygın olmayacak, fakat çok sayıda telefon üreticisi bu yeni standardı yakalamak için çalışmalara başladı bile.

2019 yılında ilk 5G destekleyen telefonlar karşımıza çıkacak. İşte birtakım söylentilerle birlikte 5G'yi destekleyecek telefon üreticileri:

APPLE





Hiç şüphesiz Apple, 5G teknolojisine sahip telefonlar üretecektir. Peki ne zaman? Söylentilere göre şirket, 2020 yılına kadar 5G destekli telefon üretmeyecek.

GOOGLE

Söylentilere göre Google'ın Pixel 4 serisi muhtemelen 5G bağlantısını destekleyen Snapdragon 855 ile birlikte gelecek. Eğer bu doğruysa, 2019 yılında çıkacak olan Pixel 4 serisinin 5G'yi desteklemesi çok büyük bir olasılık.



HMD GLOBAL (NOKIA)

Yakın zamana kadar Nokia telefonların 5G destekleyeceğine dair pek bir haber yoktu, fakat yeni çıkan haberler Nokia'nın 5G desteği için yoğun bir şekilde çalıştığını gösteriyor. Temmuz 2018'de T-Mobile, ABD 5G ağının kurulmasına yardımcı olmak için Nokia ile çalıştığını duyurdu.

HONOR

Honor, büyük ihtimalle 5G teknolojisi için kardeş şirket Huawei ile çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde Honor yaptığı açıklamada, 2019 yılında 5G destekli telefon piyasaya süren ilk şirket olma yolunda çalıştıklarını belirtti.

HTC

HTC, Qualcomm ile birlikte çalışan firmalardan biri olarak 2019 yılında 5G destekli bir telefon duyuracağını doğruladı. Ayrıca şirket büyük bir sürpriz yaparak yılbaşından önce de 5G destekleyen bir akıllı telefon duyurabilir.

HUAWEI

Huawei ilk kez 2018 Şubat ayında 5G desteğine sahip bir cep telefonu hakkında konuştu, fakat şirketin 5G destekleyecek bir telefon üretip üretmeyeceği bilinmiyor. Şirketin ilk 5G destekli telefonunun, katlanabilir ekranlı bir telefon olacağı da söyleniyor.

LG

LG, Qualcomm’un onaylı 5G ortaklarından bir tanesi. Muhtemelen 2019 yılının başlarında şirket, yeni 5G destekli akıllı telefonunu duyurabilir. Bu telefon muhtemelen LG G8 ThinQ olacak.

MOTOROLA/LENOVO

Motorola, listeminde apayrı bir yere sahip, çünkü şirket zaten 5G destekli bir telefon olan Moto Z3 modelini duyurmuştı. Bu telefonun arkasına takılan ekstra bir aparat sayesinde, telefon 5G desteğine kavuşuyor. Yine de birçok insan bu telefonu 5G destekli bir telefon olarak görmüyor. Bakalım şirket, dahili 5G desteği olan telefonlar ne zaman üretecek?

SAMSUNG

Dünyanın en büyük mobil üretici Samsung'un 5G teknolojisini desteklemeyeceği düşünülemez. Samsung Galaxy S10'un 5G'yi desteklemesi bekleniyor, ancak Samsung’un CEO'su Dong-Jin Koh, Güney Kore’deki bir basın toplantısında S10’un Samsung’un ilk 5G cihazı olmayacağını söyledi. Yani Galaxy S10'dan önce bir 5G destekli Samsung akıllı telefon göreceğimiz kesin.

SONY

5G Xperia akıllı telefonun ne zaman piyasaya sürülebileceği konusunda bir fikrimiz yok. Ancak Sony, Qualcomm’un 5G ortakları listesinde yer alıyor, dolayısıyla 2019’da Sony'den 5G'li bir akıllı telefon beklememiz mantıklı olur.

XIAOMI

Çinli telefon üreticisi Xiaomi, rakiplerinden önce davranarak Mi Mix 3'ün 5G özellikli modelini duyurdu. Ancak bu telefon da 2019 yılından önce gelmeyecek.