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İstediği ilacı yazmayan doktora vurdu, hastaneyi dağıttı

Gaziantep'te psikiyatri hastası M.P., istediği ilacı yazmayan Doktor Salih K.'yı darbetti, Acil Servis'teki masa ve bilgisayarları kırdı.

DHA | 03.08.2019 - 07:50..
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Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Servis'inde, psikiyatri hastası olan M.P.(23), Doktor Salih K.'ya muayene olarak sadece yeşil reçete ile alınabilen bir ilacı yazmasını istedi.

İstediği ilacı yazmayan doktora vurdu, hastaneyi dağıttı

İSTEDİĞİ İLACI YAZMAYINCA ÇILDIRDI

Salih K.'nın ilacı uzman doktorun yazması gerektiğini söylemesine sinirlenen M.P., doktorla tartışmaya başladı. Bu sırada sinir krizi geçiren M.P., doktora saldırarak darbettikten sonra Acil Servis'teki bilgisayarları ve masaları dağıtarak zarar verdi.

GÜVENLİK ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Hastane güvenliği tarafından etkisiz hale getirilen M.P., ihbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İstediği ilacı yazmayan doktora vurdu, hastaneyi dağıttı

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