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İşten çıkaran patronunu öldürdü

Gaziantep'te bir kişi, bir süre yanında çalıştıktan sonra kendisini işten çıkaran kahve işletmecisini bıçakladı. Hastaneye ağır yaralı kaldırılan adam, yaşamını yitirdi.

DHA | 04.09.2019 - 12:32..
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Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'ndeki Kurtali Sokak'ta kahve işleten Mustafa Sait Aksakal, iş yerini kapatıp evine giderken, müşterilerle sorun yaşadığı gerekçesiyle işten çıkardığı Eyüp S. ile karşılaştı.

BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ

İkili arasında sokak ortasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Bu sırada Eyüp S., üzerinde taşıdığı bıçağı çıkarıp, Aksakal'ın boğazı ile vücudunun çeşitli yerlerine sapladı. Ağır yaralanan Aksakal, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa Sait Aksakal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

İşten çıkaran patronunu öldürdü

Mustafa Sait Aksakal

MOTOSİKLETLE KAÇTI, POLİS YAKALADI

Olay sonrası motosikletle kaçan Eyüp S. ise polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Mustafa Sait Aksakal'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

İşten çıkaran patronunu öldürdü

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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