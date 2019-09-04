İşten çıkaran patronunu öldürdü

Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'ndeki Kurtali Sokak'ta kahve işleten Mustafa Sait Aksakal, iş yerini kapatıp evine giderken, müşterilerle sorun yaşadığı gerekçesiyle işten çıkardığı Eyüp S. ile karşılaştı.

BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ

İkili arasında sokak ortasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Bu sırada Eyüp S., üzerinde taşıdığı bıçağı çıkarıp, Aksakal'ın boğazı ile vücudunun çeşitli yerlerine sapladı. Ağır yaralanan Aksakal, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa Sait Aksakal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Mustafa Sait Aksakal

MOTOSİKLETLE KAÇTI, POLİS YAKALADI

Olay sonrası motosikletle kaçan Eyüp S. ise polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Mustafa Sait Aksakal'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.