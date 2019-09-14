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İşten çıkarılmasına neden olan kişiyi vurdu

Bolu'da bir kişi, kız kardeşini rahatsız ettiği yönünde şikayette bulunarak işine son verilmesine neden olduğunu iddia ettiği şahsı tabanca ile 8 el ateş ederek ağır yaraladı.

DHA | 14.09.2019 - 07:54..
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Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde Bilal T.(23), beldede bulunan bir devremülkte çalışan Eyüp G.'yi(45), aynı işletmede çalışan kız kardeşini rahatsız ettiğini iddia ederek işletmenin yetkililerine şikayet etti. Bunun üzerine Eyüp G.'nin işine son verildi.

BİRİ BIÇAK, DİĞERİ SİLAH ÇIKARDI

İşine son verilme nedenini öğrenen Eyüp G., Bilal T.'nin yanına gitti. Eyüp G., Bilal T.'yi Bülent Ecevit Parkı mevkiinde buldu. Eyüp G. ile Bilal T. parkın önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Bilal T., iddiaya göre cebinden bıçak çıkardı. Bunun üzerine Eyüp G. de üzerinde bulunan tabancayı çıkararak 8 el ateş etti. Vücuduna 8 mermi isabet eden Bilal T. ağır yaralandı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

İlçedeki hastaneye kaldırılan Bilal T., yapılan ilk müdahalenin ardından Bolu merkezde bulunan İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne sevk edildi. Eyüp G. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Bilal T.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İşten çıkarılmasına neden olan kişiyi vurdu

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