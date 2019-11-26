İstifa eden HDP'li vekilden PKK eleştirisi

Eski HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Eski vekil, artık sağlıklı ve anlamlı bir şekilde yol alamadığını söyleyerek, HDP'nin marijnal grupların rotasını izler hale geldiğini söyledi.

Aslan daha sonra, HDP'li milletvekillerinden tehditler aldığını, WhatsApp mesajlarını göstererek ispat etti.

"HDP MARJİNAL GRUPLARIN ROTASINI İZLER HALE GELDİ"

Aslan; "Özgün ve farklı olanı ötekileştirerek ayrıştırma ve itibarsızlaştırma pratikleri partiyi soğuk savaş dönemindeki yeraltına inmiş marjinal sol örgütlere indirgeyecek seviyelere ulaştığını büyük üzüntü ile izlemekteyiz. Gelinen süreçte HDP kendi tabanına, referans aldığı halkının değer ve gelenekleriyle arasına mesafe koyarak sermayesini önemli oranda tüketmiştir. Halkının değil bir kısım marjinal grupların rotasını izler hale gelmiştir. Biliyorum doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar ama, yaşasın 10’uncu köy” diye konuştu.

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WHATSAPP KONUŞMALARINIGÖSTERDİ

HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü’nün, Whatsapptan kendisine "Bir daha HDP ve Demirtaş'ı ağzına alma, çünkü ikisini de kirletiyorsun, partiden uzak kalman daha hayırlı" içerikli mesaj gönderdiğini belirten Aslan, "Gelinen noktada özellikle isim vererek belirtmek isterim ki, partinin örgütlenmeden sorumlu başkan yardımcılarından Alican Önlü ve türevlerinin şahsımızda halklarımıza karşı geliştirdikleri hakaretvari ifadeler ve ötekileştirici tavırlar ve söylemler yenilir yutulur olmaktan çıkmıştır" şeklinde konuştu.

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