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İstiklal Caddesi'nde kavga

Afgan uyruklu 2 şahıs ile İran uyruklu Abdullah Aghatabay arasında kavga çıktı. Olay sonrası İranlı genç, gözünden ve burnundan yaralandı.

İHA | 31.07.2019 - 12:21..
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Dün akşam saatlerinde Beyoğlu'nda kavga çıktı.

BİLİNMEYEN BİR NEDENLE TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

İsmi öğrenilemeyen Afgan uyruklu 2 şahıs ile İran uyruklu Abdullah Aghatabay, bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Afgan uyruklu şahıslar, İran uyruklu şahsı darbetmeye başladı. Alkollü olduğu ileri sürülen Aghatabay, darp sonucu burnundan ve gözünden yaralandı.

İstiklal Caddesi'nde kavga

TELEFONUNU POLİSE TESLİM ETTİ

Olayı gören çevredeki esnaflar, İran uyruklu şahsın pasaportu ve telefonunun çalınmaması için alırken, polise ihbarda bulundu.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, vatandaşlar yaralanın pasaportunu ve telefonunu polise teslim etti.

İstiklal Caddesi'nde kavga

POLİS ÇALIŞMA YAPTI

Sağlık ekipleri yaralıya müdahalede bulunurken, Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri de çevrede eşkal ve güvenlik kamerası çalışması yaptı.

İlk müdahalenin ardından sağlık durumu iyi olan İran uyruklu Abdullah, olay yerinden ayrıldı. Güven Timleri  ve polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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