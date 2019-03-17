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İstiklal Caddesi'nde yürüyen turist kadına taksi çarptı

Ayağı taksinin altına sıkışan Tayland uyruklu turist kadın, ezilmekten son anda kurtuldu.

DHA | 17.03.2019 - 11:15..
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Ailesi ile birlikte alışveriş yaptıktan sonra İstiklal Caddesi'nden Taksim Meydanına doğru yürüyen Tayland uyruklu turist kadına, caddeyi kesen Zambak Sokak'tan gelen taksi çarptı.

İstiklal Caddesi'nde yürüyen turist kadına taksi çarptı

İstiklal Caddesi'nde yürüyen turist kadına taksi çarptı ViDEO

VATANDAŞLARIN YARDIMIYLA KURTARILDI

Ayağı taksinin altında sıkışan kadın, vatandaşların yardımıyla ve taksinin geri çekilmesiyle kurtarıldı. Trafik polisi ekiplerinin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan kadına ilk müdahalede bulundu. Daha sonra sedye ile ambulansa taşınan turist kadın, hastaneye kaldırıldı.

İstiklal Caddesi'nde yürüyen turist kadına taksi çarptı

TAKSİCİ GÖZALTINA ALINDI

Taksi sürücüsü, ifadesi için polis merkezine götürüldü.

İstiklal Caddesi'nde yürüyen turist kadına taksi çarptı

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, turist kadının İstiklal Caddesi'nde yürümesi, taksinin yaya kadına çarpması, kadının ayağının taksi altında sıkışması saniye saniye gözüküyor.

İstiklal Caddesi'nde yürüyen turist kadına taksi çarptı

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