Ailesi ile birlikte alışveriş yaptıktan sonra İstiklal Caddesi'nden Taksim Meydanına doğru yürüyen Tayland uyruklu turist kadına, caddeyi kesen Zambak Sokak'tan gelen taksi çarptı.
İstiklal Caddesi'nde yürüyen turist kadına taksi çarptı ViDEO
VATANDAŞLARIN YARDIMIYLA KURTARILDI
Ayağı taksinin altında sıkışan kadın, vatandaşların yardımıyla ve taksinin geri çekilmesiyle kurtarıldı. Trafik polisi ekiplerinin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan kadına ilk müdahalede bulundu. Daha sonra sedye ile ambulansa taşınan turist kadın, hastaneye kaldırıldı.
TAKSİCİ GÖZALTINA ALINDI
Taksi sürücüsü, ifadesi için polis merkezine götürüldü.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, turist kadının İstiklal Caddesi'nde yürümesi, taksinin yaya kadına çarpması, kadının ayağının taksi altında sıkışması saniye saniye gözüküyor.