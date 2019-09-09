İstiklal Caddesi'ndeki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

İTÜ mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, suçlular adliyeye sevk edildi.

Kotte’de, geçit töreni sırasında çevredeki insanlardan huysuzlanan bir fil etraftakilerin üzerinden geçti.

Adapazarı'nda evde tartışma yaşadığı eşini mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile sırtından bıçaklayan zanlı, gözaltına alındı.

Ekmek bıçağı ile eşini sırtından defalarca bıçakladı

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Bursa'da bıçaklandım diyen şahsın yalanını polis yakaladı

Sabah saatlerinde gasbedilerek bıçaklandığını ileri süren adamın, paraları harcadığı için ailesinin korkusuyla kendi kendini bıçakladığı ortaya çıktı.