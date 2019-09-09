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İstiklal Caddesi'ndeki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

İTÜ mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, suçlular adliyeye sevk edildi.

DHA | 09.09.2019 - 12:41..
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İstiklal Caddesi'ndeki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Taksim'de İTÜ mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan iki cani adliyeye sevk edilirken, dehşet gecesinin görüntüleri ortaya çıktı.

Halit Ayar, iki arkadaşıyla birlikte Tünel tramvayında oturuyordu. Sonrasında iki kişi arkadaşların yanına yanaşarak, para istedi.

BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Gaspçıların bu isteklerine olumsuz yanıt veren Ayar, karşılığını canıyla ödedi. İki cani 23 yaşındaki üniversite öğrencisi gözünü kırpmadan bıçaklayarak öldürdü.

İstiklal Caddesi'ndeki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

DEHŞETE DÜŞÜREN O ANLAR

İTÜ'lü Halit'in bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ise dehşete düşürdü.

İşte o görüntüler:

İTÜ'lü gencin bıçaklandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı iZLE

İstiklal Caddesi'ndeki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

İstiklal Caddesi'ndeki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

İstiklal Caddesi'ndeki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

İstiklal Caddesi'ndeki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

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