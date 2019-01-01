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İstiklal Caddesi'nde gençler birbirine girdi

Yılbaşında eğlenmek için İstiklal Caddesi'ne gelen iki grup, eğlencenin dozunu kaçırınca kavgaya tutuştu.

İHA | 01.01.2019 - 07:32..
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İstiklal Caddesi'nde gençler birbirine girdi

2019’a Beyoğlu’nda girmek isteyen vatandaşlar İstiklal Caddesine akın etti. Yılbaşı kutlamaları için İstiklal Caddesine insanların akın etmesiyle zaman zaman olumsuzluklar yaşandı.

EĞLENCENİN DOZU KAÇTI, KAVGA BAŞLADI

Yeni yılın ilk dakikalarında eğlencenin dozunu kaçıran iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında tekme ve yumruklar havada uçuşurken, caddede yürüyen vatandaşlar sağa sola kaçıştı.

İstiklal Caddesi'ndeki kavga görüntülendi

İstiklal Caddesi'nde gençler birbirine girdi

GENÇ KIZ, ERKEĞİN SAÇINA ADETA YAPIŞTI

İstiklal Caddesinde çıkan meydan kavgasında iki taraf birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavgaya karışan bir kız ise, karşı tarafta bulunan bir erkeğin saçını çekerek uzun süre bırakmadı. Polis ekiplerin müdahalesiyle erkeğin saçını bırakan kız, daha sonra ise sinirlerine hakim olamayarak bağırmaya başladı.

İstiklal Caddesi'nde gençler birbirine girdi

POLİSLER, KAVGAYI AYIRMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

İstiklal Caddesinde görevli Güven Timleri ve resmi ekipler olaya müdahale ederek kavgaya karışan tarafları ayırmak için uzun süre uğraştı. Tarafların ısrarla birbirine saldırması zaman zaman polise zor anlar yaşatsa da, ekipler tarafları ayırarak farklı noktalara götürdü. Ekipler olayın ardından, kavgaya karışan tarafları polis merkezine götürdü.

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