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İstiklal Marşı ile yıkıma engel olmak istediler

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, bir iş yerinin önündeki sundurmanın yıkımına engel olmak isteyen çalışanlar İstiklal Marşı'nı söyledi.

AA | 24.11.2018 - 16:00..
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Recai Güreli Caddesi'nde, bir iş yerinin önündeki sundurmanın yıkımı için çok sayıda belediye çalışanı, çevik kuvvet ve zabıta ekibi geldi.

İKİNCİ KEZ OKUNMASINA İZİN VERİLMEDİ

Cadde ekipler tarafından trafiğe kapatıldı, iş yeri etrafına da güvenlik şeridi çekildi.

Ekiplerin tebligat yapmadığını gerekçe göstererek yıkıma engel olmak isteyen çalışanlar, İstiklal Marşı'nı okumaya başladı. İkinci defa İstiklal Marşı'nı okumak isteyen çalışanlara, ekipler izin vermedi.

İstiklal Marşı ile yıkıma engel olmak istediler

Sundurmalar iki kepçe yardımıyla söküldü.

Söküm sırasında işletme sahibi, iş yeri avukatı ile belediye personeli arasında tartışma yaşandı. İş yeri avukatı Emre Aykın, yıkım işleminin hukuka aykırı ve tebligat yapılmadan gerçekleştiğini iddia ederek, şikayetçi olacaklarını belirtti.

Yaklaşık üç saat süren çalışmanın ardından ekipler, kaçak olduğu iddia edilen sundurmayı sökerek, malzemeleri belediyenin yediemin deposuna taşıdı.
Belediye ekipleri ise kaçak olan sundurmanın sökülmesi için günler öncesinden tebligat yapıldığını, ancak iş yerinin işlemi gerçekleştirmemesi nedeniyle söküm işlemini kendilerinin yaptığını ifade etti.

İstiklal Marşı ile yıkıma engel olmak istediler

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