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İstiklal Marşı'nı ezbere okuyan Afganlı kardeşler hayran

Türkçe öğrenen Afganlılar için düzenlenen sertifika töreninde İstiklal Marşı'nın tamamını ezbere okuyan iki kardeş büyük beğeni topladı.

AA | 21.11.2019 - 03:57..
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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Sosyal Hayata Uyum Sağlama" projesi kapsamında Yakutiye Gençlik Merkezinde yaklaşık 1,5 ay boyunca 40 Afgan'a, Türkçe okuma, yazma ve sosyal hayata uyum sağlama konularında eğitim verildi.

İstiklal Marşı'nı ezbere okuyan Afganlı kardeşler hayran bıraktı

İSTİKLAL MARŞI'NIN 10 KITASINI DA OKUDULAR

Eğitimlerini tamamlayan ve aralarında yetişkinlerin de bulunduğu kursiyerler için gençlik merkezi binasında düzenlenen törende, Afganlılar, Türkçe şiirler, maniler ve atasözü okuyup türküler seslendirdi.

Törende, Afganlı kardeşlerden 9 yaşındaki Peria ile ablası Gazel Emin, 3 günde ezberledikleri İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını da okudu. Katılımcıların duygulandığı törende yetişkinler de ellerindeki kağıda bakarak milli marşı tekrarladı.

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