23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında saat 21.00'de evlerinin pencere ve balkonlarına Sinoplular, İstiklal Marşı okudu.

Havai fişek gösterileri eşliğindeki kutlamalarda, kentte işaret dili eğitmeni olan Neşe Ateş de, evinin balkonundan işaret diliyle İstiklal Marşı'na eşlik etti.

İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu

"DAHA NİCE YÜZ YILLARA"

Herkesin bayramını kutlayan Ateş, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Ben Sinop Halk Eğitim Merkezinde işaret dili eğitmenliği yapıyorum. Bu yıl 100'üncü yıla denk geldi ve evlerde olduğumuz zamana denk geldi. Hepimize önce sağlık diliyorum, daha nice yüz yıllara" dedi.