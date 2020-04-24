taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9811
Euro
7.5194
Altın
1724.61
Borsa
98170.98
Gram Altın
387.053
Bitcoin
52536.37

İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu

Sİnop'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, havai fişeklerle coşkuyla kutlanırken, işaret dili eğitmeni Neşe Ateş de İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu.

DHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında saat 21.00'de evlerinin pencere ve balkonlarına Sinoplular, İstiklal Marşı okudu.

Havai fişek gösterileri eşliğindeki kutlamalarda, kentte işaret dili eğitmeni olan Neşe Ateş de, evinin balkonundan işaret diliyle İstiklal Marşı'na eşlik etti.

İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu

"DAHA NİCE YÜZ YILLARA"

Herkesin bayramını kutlayan Ateş, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Ben Sinop Halk Eğitim Merkezinde işaret dili eğitmenliği yapıyorum. Bu yıl 100'üncü yıla denk geldi ve evlerde olduğumuz zamana denk geldi. Hepimize önce sağlık diliyorum, daha nice yüz yıllara" dedi.

İşaret diliyle İstiklal Marşı'nı okudu -1

İşaret diliyle İstiklal Marşı'nı okudu -3

İlginizi Çekebilir
Bitlis'te bir bina karantinada
Koronavirüs salgını nedeniyle Bitlis’in Tatvan ilçesindeki bir bina karantinaya alındı.
Zonguldak, 23 Nisan'da 'hilal' oldu
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Zonguldak'ın havadan hilal şeklindeki görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.
Bitlis'te traktör kazası: 2 ölü 18 yaralı
Bitlis'in Mutki ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.
Yoğun bakım çalışanları İstiklal Marşı’nı hastanede okudu
Ankara Şehir Hastanesi korona virüs yoğun bakım ünitesinde çalışan sağlık personelleri Türkiye genelinde okunan İstiklal Marşı’na hastaneden katıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Dünyanın dört bir yanından sahur ve iftar saatleri
Dünyanın dört bir yanından sahur ve iftar saatleri
206
Zonguldak, 23 Nisan'da 'hilal' oldu
Zonguldak, 23 Nisan'da 'hilal' oldu
28
ABD'deki yaşlı bakımevlerinde koronavirüs dramı
ABD'deki yaşlı bakımevlerinde koronavirüs dramı
77
Merkel'den Ramazan mesajı
Merkel'den Ramazan mesajı
49
Macron: Çözüm bulamazsak Avrupa çöker
Macron: Çözüm bulamazsak Avrupa çöker
34
İngiliz yetkililerden Müslümanlara teşekkür ve tebrik
İngiliz yetkililerden Müslümanlara teşekkür ve tebrik
7
Bitlis'te traktör kazası: 2 ölü 18 yaralı
Bitlis'te traktör kazası: 2 ölü 18 yaralı
7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir