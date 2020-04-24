Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta çocuklar olmak üzere herkesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 21.00’da evlerinin balkonlarında ve pencerelerinde İstiklal Marşı okumaya davet etti.

Adanalılar ise bu davete yoğun ilgi göstererek, 7’den 70’e ailecek balkonlara çıktı.

LED IŞIKLI KEMANLA İSTİKLAL MARŞI

Seyhan ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi’nde oturan keman sanatçısı Uğur Yıldırım, evinin balkonunu ve kemanını led ışıklar ile süsleyip İstiklal Marşı’nı çaldı.

İstiklal Marşı'nı kemanıyla çaldı ViDEO

KOMŞULARDAN TAM DESTEK

Kemanı hoparlöre bağlayıp sesi daha da yükselten genç sanatçıya, bütün komşuları evlerinin balkonlarından eşlik etti.