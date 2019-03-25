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İstiklal Marşı'nı okuyana börek bedava

Bursa'da pastane işleten Murat Tuğrul, İstiklal Marşı'nın ilk 5 kıtasını okuyan müşterilerine bedava börek veriyor.

DHA | 25.03.2019 - 09:26..
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İlginç bir satış yöntemi olan işletmecinin uygulamasından memnun kalan öğrenciler de işletmeye bayrak hediye ediyor. Anlayacağınız bu pastanede para yerine Marş geçiyor.

'İSTİKLAL MARŞI OKUYAN BİZDEN YİYEBİLİR'

Bursa'da 25 yıldır pastane işleten Murat Tuğrul, babası Mustafa Tuğrul'un isteği üzerine başlattığı projeyle dikkatleri üzerine çekti. Tuğrul, hem baba mesleğini hem de babasının 'İstiklal Marşı' sevgisini devraldığını söylüyor. Genç neslin İstiklal Marşı'nı öğrenmesi ve değerini anlaması için böyle bir proje başlattıklarını söyleyen Tuğrul, "Biz İstiklal Marşı'nı babamızdan öğrendik. Bu projeyi de babamızın isteğiyle başlattık. İstiklal Marşı'nı okuyan müşterilerimize bir porsiyon börek ikram ediyoruz. İnsanımız İstiklal Marşı'na çok önem veriyor. Çok yoğun ilgi var. Biz sadece genç nesil gelir zannediyorduk ancak yetişkinler de ilgi gösteriyor. Biz bu projeye olan ilgiden çok memnunuz. İstiklal Marşı'nı okumayı bilen bizim böreğimizi bedava yiyebilir" ifadelerini kullandı.

İstiklal Marşı'nı okuyana börek bedava

İstiklal Marşı'nı okuyana börek bedava

İstiklal Marşı'nı okuyana börek bedava


İstiklal Marşı'nı okuyana börek bedava


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