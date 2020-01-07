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İstiklal'de binadan kopan beton taksinin camına saplandı

İstiklal Caddesi'nde bir binadan kopan beton parçası, taksinin sağ tarafına saplandı. Takside yolcu olmaması faciayı önledi.

DHA | 07.01.2020 - 14:10..
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Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde saat 11.00 sıralarında İsa Arslantürk'ün kullandığı taksinin camına, Balo Sokak üzerinden İstiklal Caddesi'ne dönüş yaptığı sırada bir apartmandan kopan beton parçalardan biri ok gibi saplandı.

KİMSE YARALANMADI

Yaşadığı kısa süreli paniği atlatan sürücü, otomobilini park ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, parçanın koptuğu binanın bulunduğu sokağı trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Takside müşteri bulunmadığı sırada yaşanan olayda, şans eseri kimse yaralanmadı.

"BÜYÜK BİR SES GELDİ"

Binadan kopan parçanın ok gibi cama saplandığını belirten İsa Arslantürk, "Duraktan çıktım, yolcumu almak için adrese gidiyordum. Bir anda ses geldi. Sonra baktım, sağ tarafımda ön camda bir cisim var. Ok gibi saplandı adeta. Allahtan müşterim yoktu. Tek tesellim bu. Şükürler olsun." ifadelerini kullandı.

Sokak üzerinde bulunan binadan kopan parçaların kaldırılması için belediye ekiplerine haber verildi. Temizlik çalışmalarının ardından sokağın trafiğe açılacağı öğrenildi.

İstiklal Caddesi'nde binadan kopan beton taksiye ok gibi saplandı -1



İstiklal Caddesi'nde binadan kopan beton taksiye ok gibi saplandı -2



İstiklal Caddesi'nde binadan kopan beton taksiye ok gibi saplandı -3



İstiklal Caddesi'nde binadan kopan beton taksiye ok gibi saplandı -4



İstiklal Caddesi'nde binadan kopan beton taksiye ok gibi saplandı -5



İstiklal Caddesi'nde binadan kopan beton taksiye ok gibi saplandı -6

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