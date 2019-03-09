İstiklal'de yürüyen kadın saniyelerle ölümden kurtuldu

1 Yeğenini 'lüks içinde yaşıyordu' diye vurdu Yeğenini otomobili içerisinde telefonla konuşurken öldüren dayının ifadesi kan dondurdu. Hakkında ağır müebbet istenen dayı, "Lüsk içinde yaşıyordu. Biz yanında çalışıyorduk." dedi.

2 Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında test sürüşü başlıyor Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında bir vagon gece saatlerinde test sürüşü için raylara güvenli bir şekilde indirildi.

3 Sinan Gümüş yapılan teklifi beğenmedi Galatasaray ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Sinan Gümüş, "Takımın en az ücret alan futbolcusuyum" diyerek TL bazında yapılan teklifi reddetti.

4 Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında test sürüşü başlıyor Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında bir vagon, gece saatlerinde test sürüşü için raylara güvenli bir şekilde indirildi.

5 Marmara'da sıcaklık artıyor Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının, mevsim normallerinin 5-9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

6 Gerrard F.Bahçe-G.Saray derbisini örnek gösterdi Tribün olaylarının tüm dünyada yaşanan bir problem olduğunu söyleyen Gerrad, "Örneğin Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbiler tam bir hayal kırıklığı" dedi.