İstiklal'de yürüyen kadın saniyelerle ölümden kurtuldu

İstanbul İstiklal Caddesi Galatasaray Meydanı’na bakan 8 katlı bir binanın 7'inci kat penceresindeki mermer, koparak her gün binlerce insanın yürüdüğü caddeye düştü.
İstiklal Caddesi'nde faciadan dönüldü İZLE
KADIN SANİYELERLE KURTULDU
Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, bir kadının saniyelerle ölümden kurtulduğu ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde binanın önüne gelen bir kadın, burada bir süre duraklıyor. Kadın binanın önünde ayrıldıktan saniyeler sonra, mermer blok aşağıya düşüyor.