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İstiklal'de yürüyen kadın saniyelerle ölümden kurtuldu

İstiklal Caddesi Galatasaray Meydanı’nda bulunan bir binanın 7'inci kat penceresindeki mermer, aşağı düştü. Mermerin düştüğü yerden saniyeler önce geçen bir kadın, ölümden kıl payı kurtuldu.

İHA | 09.03.2019 - 09:52..
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İstanbul İstiklal Caddesi Galatasaray Meydanı’na bakan 8 katlı bir binanın 7'inci kat penceresindeki mermer, koparak her gün binlerce insanın yürüdüğü caddeye düştü.

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KADIN SANİYELERLE KURTULDU

Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, bir kadının saniyelerle ölümden kurtulduğu ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde binanın önüne gelen bir kadın, burada bir süre duraklıyor. Kadın binanın önünde ayrıldıktan saniyeler sonra, mermer blok aşağıya düşüyor.

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