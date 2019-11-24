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İstinat duvarı çöken apatman 'sağlam' çıktı

Samsun'da yapılan dere ıslah çalışması sırasında istinat duvarı çöken binanın temelinde hasar oluşmadığı belirlendi.

DHA | 24.11.2019 - 07:23..
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Önceki gün öğlen saatlerinde Atakum ilçesi Yeni Mahalle’de, Afanlı Deresi’nde yürütülen ıslah çalışmasında kazı yapıldığı sırada bir binanın istinat duvarı çöktü.

Olayda park halindeki bir otomobil çökmeyle birlikte yamaca kaydı.

İstinat duvarı çöken apatman 'sağlam' çıktı

6 BİNA BOŞALTILDI

Can kaybı ve yaralananın olmadığı göçükte, 6 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Olayın ardından binanın temelinde hasar olup olmadığına yönelik teknik inceleme yapıldı.

İstinat duvarı çöken apatman 'sağlam' çıktı

BİNALARDA HASAR YOK

Binanın temelinde hasar oluşmadığı belirlendi. İstinat duvarı güçlendirme çalışmalarının ardından, akrabalarında kalan vatandaşlar binalarına geri dönebilecek.

İstinat duvarı çöken apatman 'sağlam' çıktı

"UCUZ ATLATTIK"

Apartmanda yaşayan ve dün geceyi teyzesinde geçirdiğini belirten Doğukan Keskin, "İstinat duvarını güçlendirmek için çalışma yapıldı ve kayalar dikildi. İstinat duvarıyla apartman arasına dolgu yapımı çalışması ise devam ediyor. Olayın ardından gelen ekipler dün akşam saatlerine kadar çalışmaya devam etti. Bu sabah itibariyle de yeniden geldiler. Hızlı bir şekilde çalışmaya devam ediyorlar. Apartmanda yaşayanlar genelde akrabalarında kaldılar. Bizde ailecek teyzemin evinde kaldık" dedi.

İstinat duvarı çöken apatman 'sağlam' çıktı

İstinat duvarı çöken apatman 'sağlam' çıktı

İstinat duvarı çöken apatman 'sağlam' çıktı

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