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İstinat duvarı çökünce park halindeki minibüs hasar gördü

Adana'da yağmur sonrasında çöken istinat duvarı yüzünden, park halinde duran minibüs askıda kaldı.

İHA | 26.12.2018 - 12:26..
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Yağmur nedeniyle, Adana Çukurova'da hayat olumsuz etkilendi. Mehmet Şakir Boran da sabah  işe gitmek için 100. Yıl Mahallesi 85365 Sokak'ta part ettiği minibüsünün yanına geldiğinde, apartmanın istinat duvarının çöktüğünü, minibüsünün de askıda kaldığını görünce polis ekiplerine haber verdi.

İstinat duvarı çökünce park halindeki minibüs hasar gördü

CAN KAYBI YAŞANMADI

Duvarın çökmesi sonucu minibüste hasar da meydana geldi. İstinat duvarı başka bir apartman tarafına devrilirken, bu sırada bahçede kimsenin olmaması olası bir can kaybının önüne geçti.

DUVAR İLK YAĞMURDA ÇÖKTÜ

Mehmet Şakir Boran, istinat duvarının briketle yapıldığını, ilk yağmurda çöktüğünü belirtti. Duvarın çökmeyen kısımlarında da çatlaklar meydana geldi. Minibüsün yanında bulunan bir otomobilin ise geriye park edildiği için düşmediği görüldü.

İstinat duvarı çökünce park halindeki minibüs hasar gördü

İstinat duvarı çökünce park halindeki minibüs hasar gördü

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