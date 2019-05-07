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İstismara uğradığını iddia eden çocuk intihara kalkıştı

Adana'da, dayısı ve onun arkadaşının cinsel istismarına uğradığını öne süren 15 yaşındaki erkek çocuk, tarihi Taşköprü'ye çıkıp, canına kıymak istedi. Çocuğu kayıkçılar kurtardı.

DHA | 07.05.2019 - 09:49..
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Adana'daki Seyhan Nehri üzerindeki tarihi Taşköprü'den vücudunu nehre doğru sallandıran 15 yaşındaki M.C. adlı çocuğu görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAYIKÇILAR KÖPRÜ ALTINDA BEKLEDİ

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri ile müzakereci polisler M.C.'yi intihardan vazgeçirmeye çalıştı. Çevrede kayıkçılık yapan bir grup da M.C.'nin nehre atlama ihtimaline karşın polis ekiplerinin yönlendirmesiyle köprü altına gizlendi.

İstismara uğradığını iddia eden çocuk intihara kalkıştı

ŞİKAYET DİLEKÇESİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Müzakereci polislerle yaptığı konuşmada dayısı ile dayısının arkadaşının cinsel istismarına uğradığını belirten M.C. daha önce yaptığı şikayet dilekçelerini, polis ekiplerine hatırlattı. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri de M.C.'nin şikayeti hakkında çalışmayı sürdürdüklerini, bu olayın çözümünün intihar olmadığını dile getirdi.

İstismara uğradığını iddia eden çocuk intihara kalkıştı

AİLESİNİ BİR TÜRLÜ İNANDIRAMADI

İstismara uğradığına ailesine inandıramadığını, ancak yaşadığı mahallede bu durumu herkesin bilerek kendisiyle dalga geçtiğini ileri süren M.C., konuyu anlattığı okul yöneticileriyle de problem yaşadığını, Faruk isimli öğretmeninin olay yerine gelmemesi halinde intihar edeceğini bildirdi. Müzakereci polisler de M.C.'nin şikayetleri hakkında ellerinden geleni yapacaklarını anlattı.

İstismara uğradığını iddia eden çocuk intihara kalkıştı

POLİS İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Polisin ikna çabalarına direnen M.C., "Annem, babam, herkes üstüme çok geliyor, kavga ediyoruz. Bütün mahalle istimara uğradığımı biliyor. Ben ölürsem, herkes kurtulur zaten. Faruk Hoca gelmeden inmem. İstismar olayından sonra Faruk Hoca ile görüştük hep. Dayım ile bir arkadaşı istismarda bulundu. Annem bana değil, kardeşine inanıyor. 3 gün önce mahalleye gittim, herkes yine dalga geçti. Faruk Hocama çok güveniyordum, ama o da beni şikayet etti." diye konuştu.

İstismara uğradığını iddia eden çocuk intihara kalkıştı

GİZLENEN KAYIKÇILAR KURTARDI

Bu sırada olay yerine okul müdürü, yöneticiler ve Faruk isimli öğretmen geldi. Okul yöneticilerinin konuşmaya çalıştığı M.C., kendisini nehre bıraktı. İtfaiye ekipleri M.C.'nin tutunması için suya can yeleği attı. Kıyıdaki bazı vatandaşlar kıyafetlerini çıkararak suya girmeye çalıştı. Polisin talimatıyla Taşköprü altına gizlenen kayıkçılar, suya düşen M.C.'yi kurtardı.

İstismara uğradığını iddia eden çocuk intihara kalkıştı

ELİNE TELEFONU ALAN ÇEKTİ

Bu sırada bölgede bulunan vatandaşların, yaşananları anbean cep telefonlarına kaydetmeleri dikkatlerden kaçmadı.

M.C. hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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