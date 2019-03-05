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İsveç Başbakanı: DEAŞ’a katılanlar İsveç’e dönebilir

İsveç Başbakanı Stefan Löfven, terör örgütü DEAŞ’a katılanların İsveç’e dönebileceklerini söyledi.

İHA | 05.03.2019 - 21:55..
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Suriye esir kamplarında bulunan 200’e yakın DEAŞ militanın İsveç’e geri dönmesi ülkede büyük tartışmalara neden olurken İsveç Başbakanı Stefan Löfven bir televizyon programında ilginç açıklamalarda bulundu. Löfven, terör örgütü DEAŞ’a katılanların vatandaşlıktan çıkarılmayacağını ve İsveç’e dönebileceğini söyledi.

KENDİ İMKANLARIYLA DÖNERLESE SORUN YOK

Löfven, DEAŞ’a katılan İsveçlilerin vatandaşlıktan çıkarılmasının İsveç Anayasasına aykırı olduğunu belirterek "Böyle bir şey mümkün değil" dedi. Löfven, "Hükumet bu kişilere dönmeleri için herhangi bir yardımda bulunmayacak. Ama kendi imkanları ile dönerlerse İsveç vatandaşı oldukları için haklarını kullanmış olurlar" ifadelerini kullandı.

İsveç Başbakanı: DEAŞ’a katılanlar İsveç’e dönebilir

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