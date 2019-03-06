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İsveç Başbakanı, vatandaşı olan teröristleri çağırıyor

Suriye'de YPG, DEAŞ gibi terör örgütlerine katılan İsveçlilere ülkenin Başbakanı kapıları açtı, 'ülkenize dönün' çağrısı yaptı.

Haber Merkezi | 06.03.2019 - 15:27..
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İsveç Başbakanı, vatandaşı olan teröristleri çağırıyor

Bu defa DEAŞ kullanılarak Suriye'de oynanan oyun, DEAŞ'ın bitmesiyle sona erdi. DEAŞ'a katılan teröristler de Avrupa'da ülkelerine dönüyor. DEAŞ'la birlikte onları bitirme adına bölgeye giden YPG'li teröristler de ülkelerine dönüyor.

İSVEÇ BAŞBAKANI ÇAĞIRDI

Suriye'de DEAŞ ve YPG'ye katılan İsveçli teröristlere ülkenin başbakanı çağrı yaptı. İsveç Başbakanı Stefan Löfven; "Hükümet bu kişilere dönmeleri için herhangi bir yardımda bulunmayacak. Ama kendi imkanları ile dönerlerse İsveç vatandaşı oldukları için haklarını kullanmış olurlar." diye konuştu.

İsveç Başbakanı, vatandaşı olan teröristleri çağırıyor


İsveç Başbakanı Stefan Löfven

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